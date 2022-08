GENERARE LUOGHI DI VITA Sabato la presentazione a Locri

di Redazione

LOCRI – Si presenta sabato 27 a Locri (i dettagli nella locandina a corredo del pezzo) il libro intitolato “Generare luoghi di vita. Nuove forme dell’abitare”

di Johnny Dotti e Chiara Nogarotto.

📌 La logica abitativa che si è sviluppata negli ultimi decenni ha favorito la solitudine e l’isolamento, alimentando l’individualismo. È così che la casa ha assunto la connotazione di un mercato di enormi proporzioni: quello degli appartamenti e degli alloggi. Fino a quando ci si è resi conto che le persone abitano il mondo, non stanno in un appartamento.

È tempo di sondare nuove opportunità, nuove forme dell’abitare: luoghi di vita in grado di conciliare la dimensione della casa con quella del lavoro, della cura, dell’educazione, della cultura. Al centro, la relazione tra le persone, fonte di un valore generativo inestimabile.

Con il contributo di Chiara Taverna e la postfazione di Maria Claudia Peretti

Editrice Paoline ⤵️

https://www.paolinestore.it/shop/generare-luoghi-di-vita-27741.html

abitaregenerativo #generatività