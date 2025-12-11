di REA

In Italia, la tutela del mondo felino non è affidata al caso, ma è regolata da un preciso quadro normativo che distingue lo status giuridico di ogni animale, determinando diritti, protezioni e responsabilità specifiche.

Come partito politico REA, riteniamo che la conoscenza approfondita di queste distinzioni non sia un mero esercizio burocratico, bensì lo strumento fondamentale per intervenire correttamente in difesa degli animali e per agire nel pieno rispetto della legalità. Non tutti i gatti sono uguali davanti alla legge e comprendere le differenze tra gatto domestico, libero, di colonia o vagante è il primo passo per una convivenza civile e rispettosa.

La figura del gatto domestico, o di proprietà, implica una responsabilità totale da parte del detentore. La normativa, attraverso il Codice Civile e Penale, stabilisce che il proprietario risponde civilmente dei danni causati dall’animale e penalmente del suo benessere, punendo severamente l’abbandono e il maltrattamento.

Diverso e di grande rilevanza sociale è il concetto di gatto di colonia, una figura tutelata dalla Legge 281/1991 che riconosce questi animali come parte integrante del territorio e ne vieta categoricamente lo spostamento o la soppressione, se non per gravi motivi sanitari certificati. La gestione delle colonie feline rappresenta un esempio di sinergia tra istituzioni e cittadinanza attiva: se da un lato Comune e ASL veterinaria hanno l’obbligo di garantire sterilizzazioni e cure essenziali, dall’altro la figura dei volontari è cruciale per il monitoraggio quotidiano. Parallelamente, il gatto vagante, privo di riferimenti, ricade sotto la responsabilità pubblica del Comune e dei servizi veterinari, evidenziando come la gestione del randagismo sia un dovere istituzionale volto alla salute pubblica e alla tutela degli animali stessi.

È essenziale dichiara il Segretario Nazionale Gabriella Caramanica, che ogni cittadino sappia come comportarsi di fronte a situazioni di emergenza o ritrovamento, agendo sempre con prudenza e nel rispetto delle procedure. Il soccorso a un animale ferito o il ritrovamento di una cucciolata richiedono valutazioni attente e il coinvolgimento immediato delle Forze dell’Ordine o delle autorità sanitarie, evitando iniziative personali che potrebbero rivelarsi dannose o illegali. Anche l’intenzione di adottare un gatto trovato in strada deve seguire un iter formale che passa attraverso la verifica dell’eventuale appartenenza a una colonia, l’identificazione tramite microchip e la registrazione all’Anagrafe, sancendo così il passaggio dallo stato di randagio a quello di animale di proprietà.

Solo attraverso il rispetto rigoroso di queste norme possiamo trasformare l’amore per gli animali in una tutela concreta ed efficace.