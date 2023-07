URSINI – L’associazione culturale “Ursini rinasce”, con il patrocinio del Comune di Caulonia, ha organizzato per il prossimo 16 luglio una gara fotografica amatoriale a tema naturalistico. Il contest fotografico, alla sua prima edizione, sarà dedicato alla memoria del compianto Cosimo Chiera, fotografo per passione, molto conosciuto nel comprensorio, prematuramente scomparso lo scorso anno. Domenica sera alle 20,30 nella piazza principale della frazione di Ursini, si procederà con la premiazione dei vincitori. La serata sarà allietata dal karaoke della compagnia di Delfino Voice. Per partecipare al contest fotografico ed avere tutte le relative informazioni ci si può mettere in contatto con gli organizzatori, telefonando al numero 339.6353387.

R. & P.