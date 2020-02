GALA DI CARNEVALE Ancora una grande iniziativa dell’associazione “Insieme con il cuore” e del Lions club

di Redazione

SIDERNO – La generosità dell’associazione d’imprenditori sidernesi “Insieme con il cuore” e del Lions club di Roccella Ionica non si ferma nemmeno nei giorni della paura del Corona Virus, come dimostra la buona riuscita del “Galà di Carnevale” svoltosi sabato sera al Grand Hotel President.

La festa in maschera ha visto la partecipazione di grandi e piccini che si sono divertiti con la buona musica e l’animazione a cura di Peoplevent, buon cibo e il concorso delle mascherine più belle che ha premiato un simpatico cowbay e una bellissima Crudelia Demon, che hanno ricevuto in omaggio una targa, buoni spesa e sconti negli esercizi commerciali che hanno aderito all’iniziativa.

Il ricavato della serata verrà devoluto a favore dell’associazione che ha a cuore lo sviluppo del borgo medievale di Siderno Superiore che merita un’adeguata valorizzazione.

L’organizzazione del galà dà appuntamento alla prossima edizione e ringrazia “Farfalle in fiore” per gli allestimenti floreali, “La Camera Chiara” per le foto ufficiali dell’evento, “Magic Party” per gli allestimenti, le scenografie e i palloncini, Dafne congressi e l’istituto scolastico “Giacomo Leopardi”.