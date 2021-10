Gal Terre Locride, in Germania per promuovere i prodotti identitari calabresi

Il 16 Ottobre a Saarbrucken, in Germania, si terrà un grande evento enogastronomico presso il Ristorante il Gabbiano che vedrà protagonisti i prodotti tipici ed identitari della Calabria che saranno presentati e fatti degustare ad operatori commerciali e ristoratori tedeschi. La manifestazione organizzata nell’ambito del progetto di Cooperazione Terre di Calabria dai Gal Kroton e Terre Locridee in collaborazione con la cooperativa del Maiale Nero d’Aspromonte, l’azienda Silvestro Parise e la Federazione Cuochi delegazione Germania, sarà la prima di una serie di eventi che saranno organizzati in tutta la Germania. Gli eventi avranno carattere promo-commerciale e di comunicazione al fine di far conoscere le nostre produzioni territoriali, il meglio dei prodotti alimentari della tradizione calabrese a un pubblico di operatori tedeschi accuratamente selezionato, ma, anche favorire e sviluppare rapporti commerciali tra le due realtà ed incentivarne lo scambio economico, culturale ed istituzionale con la Germania. Protagonisti del primo evento saranno: la carne di Podolica, la carne ed i salumi del maiale Nero d’Aspromonte, il Vino Cirò e di Gerace, Olio evo Pennulare, Olio evo Grossa di Gerace, Pecorino Crotonese, Formaggi dell’Aspromonte, Peperoncino, Bergamotto, Limoni, Liquori, Dolci. Al di la di tutto sarà una vetrina importante ed una grande occasione per portare in tavola anche in Germania il buongusto calabrese.