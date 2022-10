Gadget pubblicitari per la scuola: quali sono i più efficaci?

Il ricco assortimento di gadget per la scuola fra cui è possibile scegliere permette di trovare con facilità il giusto prodotto da proporre a clienti e dipendenti. Sono numerosi, infatti, gli articoli che si prestano a essere personalizzati in modo semplice ed efficace stampando sulla loro superficie il nome di uno studente. Basti pensare ai quaderni personalizzati, ma anche alle tazze e alle borracce: solo alcuni fra i tanti esempi che si possono menzionare, capaci di suscitare il gradimento delle famiglie e al tempo stesso decisamente utili per la scuola. Ormai da qualche settimana gli alunni hanno fatto ritorno in aula, ma questo non vuol dire che sia finito il tempo di pensare ai gadget: preziosi tanto per i piccoli delle elementari, quanto per i ragazzi più grandi delle scuole medie e delle superiori.

Materiale scolastico: le migliori proposte

Le famiglie hanno dovuto aprire il portafoglio per i nuovi acquisti, facendo rifornimento fra l’altro di penne, di matite, di quaderni, di libri, di astucci e di grembiuli. Le mascherine per ora non servono più, o almeno non sono considerate obbligatorie. Quel che conta è che l’acquisto di materiale scolastico che si può personalizzare rappresenta, dal punto di vista dei genitori, un’opportunità da non sottovalutare. Mamme e papà, infatti, potrebbero scegliere di acquistare prodotti customizzati – dai quaderni alle penne, dagli zaini ai contenitori porta pranzo – con il nome del proprio figlio in bella evidenza. Ma lo stesso discorso vale anche per le aziende e per le associazioni, le quali hanno la possibilità di proporre ai propri clienti e ai propri soci gadget in omaggio: quel che conta è che si tratti di articoli non solo gradevoli da vedere, ma anche utili. Gli stessi istituti scolastici potrebbero prendere in considerazione l’idea di acquistare articoli di questo tipo, magari con l’intento di risparmiare.

Gadget365

E a proposito di risparmio, non c’è realtà migliore di Gadget365 a cui ci si possa affidare per ordinare e acquistare i gadget promozionali per la scuola, in piccole o grandi quantità a seconda delle esigenze. Questa azienda, che ha sede in Lombardia, si rivolge ai privati, alle aziende, alle associazioni e a qualunque altra organizzazione abbia la necessità di comprare articoli personalizzati di alta qualità e a basso prezzo. Il suo catalogo è decisamente ricco e variegato, e inoltre si può contare su un servizio di supporto clienti sempre disponibile a fornire consigli e suggerimenti utili in vista della scelta.

Scuola elementare: quali gadget privilegiare

Nel contesto di una scuola elementare, il piano didattico si concentra soprattutto sullo sviluppo del livello di alfabetizzazione degli alunni, di cui si desidera favorire e promuovere la creatività. Nel novero delle attività più frequenti ci sono il disegno e la scrittura: questa è la ragione per cui non si può fare a meno di prodotti come le matite, le gomme per cancellare, i quaderni, i fogli di album e i pastelli. È davvero lunga la lista di articoli, e quindi di gadget, a cui si può pensare: ecco allora gli zaini, gli album da colorare, ma anche i puzzle, gli astucci, i grembiuli, i set per disegnare, e così via. Insomma, un ampio assortimento di proposte che comprende anche i libri, i gessetti e le lavagnette.

Scuole medie e superiori: che cosa comprare

Per quel che riguarda le scuole medie e superiori, invece, è necessario tenere conto delle caratteristiche dei ragazzi, che sono non solo più maturi, ma anche più orientati verso l’uso della tecnologia. Si tratta di giovani che vivono in costante contatto con il tablet e con lo smartphone, anche se non sempre questi dispositivi possono essere usati nel contesto scolastico. Fra gli articoli da tenere in considerazione ci sono i notepad, i segnalibri, i righelli, gli zainetti, le sacche e gli evidenziatori. Tutti questi prodotti possono essere personalizzati, e magari scelti anche dagli istituti scolastici affinché possano essere distribuiti in occasione di eventi particolari: si pensi per esempio a un open day o a una giornata di orientamento. Non vanno dimenticati in questo scenario i capi di abbigliamento e gli accessori, fra i quali i più comuni sono le magliette a maniche corte e i cappellini estivi con visiera.