R. & P.

ROMA – Gabriella Caramanica, Segretario Nazionale del Partito politico REA, ha ricevuto il prestigioso titolo di Dama di Merito del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio. La solenne cerimonia di investitura si è svolta questa mattina presso la Basilica di Santa Croce in Gerusalemme, a Roma.

L’evento ha visto la partecipazione delle massime cariche dell’Ordine, sotto la guida del Gran Maestro S.A.R. il Principe Carlo di Borbone delle Due Sicilie, che ha presieduto la cerimonia di investitura dei nuovi cavalieri e dame per il centro Italia di questo antico ordine cavalleresco dinastico, la cui fondazione risale al XVI secolo.

Gabriella Caramanica, attualmente Segretario Nazionale del Partito politico REA, è stata omaggiata di questo riconoscimento che premia il suo lungo e encomiabile percorso professionale e pubblico, caratterizzato da un profondo impegno al servizio della comunità e delle istituzioni. L’onorificenza a lei conferita testimonia l’eccellenza, la dedizione e l’integrità che hanno contraddistinto la sua carriera.

“Sono profondamente grata e onorata di ricevere questo titolo, che rappresenta non solo un riconoscimento personale ma anche un impegno a proseguire con rinnovato vigore il mio servizio per il Paese e per i valori che l’Ordine Costantiniano incarna da secoli,” ha dichiarato il Segretario Caramanica.

Il Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio è riconosciuto per la sua opera di carità, la promozione dei valori cristiani e la salvaguardia della tradizione. L’ingresso di Gabriella Caramanica nelle sue fila rafforza il legame tra le istituzioni civili e gli enti che si adoperano per il bene comune.