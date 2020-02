FUTSAL SERIE B Successo interno del Bovalino Calcio a Cinque

R. & P.

Il Bovalino calcio a 5 (25 punti) fa suo il derby contro la temibile Polisportiva Futura (22 punti); 11 a 4 il risultato finale a conferma di un momento magico degli uomini di mister Venanzi che dimostrano sempre più una compattezza ed una forza tecnico-tattica che sugella l’ottima posizione in classifica che la pone come una delle principali contendenti nella corsa alla seconda piazza del girone. In proposito, ricordiamo che a guidare la classifica è il sorprendente Città di Cosenza (34 punti), squadra finora imbattuta e lanciata meritatamente verso la promozione diretta. Ma torniamo alla partita di oggi, anche se la distanza tra le due contendenti era minima, in campo il divario a favore degli amaranto padroni di casa è parso evidente ed ha fatto brillare gli occhi.al numeroso pubblico presente che ha affollato la gradinata del Pala La Cava di Bovalino. Trame di gioco veloci e giocate di alto spessore tecnico hanno scombussolato i piani della squadra ospite che era venuta a Bovalino con l’intento di portare via un risultato positivo. Già nel primo tempo si è assistito ad un monologo degli amaranto che hanno chiuso il tempo con il risultato di 6-1. Nella ripresa gli ospiti sono scesi in campo un po più concentrati ed hanno contrastato in maniera più decisa i padroni di casa che, dopo un momento di rilassamento che ha consentito agli ospiti di realizzare in pochi minuti tre reti, hanno chiuso definitivamente l’incontro sull’ 11 a 4. Nel primo tempo era stato espulso, quasi allo scadere del tempo, mister Venanzi del BC5 per proteste e verso la metà del secondo tempo ci sono stati momenti di tensione a causa di uno scontro di gioco e, forse, qualche parola di troppo tra gli avversari, tensione che si è ripetuta per qualche istante anche al suono della sirena che ha decretato la fine dell’incontro ed il successo dei padroni di casa che con questi punti mantengono inalterata la distanza dal Soccer Lamezia (27 punti), in attesa della sentenza della lega che dovrebbe restituire due punti agli amaranto che cosi appaierebbero i lametini in classifica a quota 27.

Tabellino – Casa

6’00” pt Villora, 7’40” pt Scervino, 9’10” pt Benavoli, 11’30” pt Robledo, 13’20” pt Scervino, 15’30” pt Scordino, 4’10” st Crespo, 8’30” st Dias, 11’40” st Crespo, 15’10” st Robledo, 19’00 st Crespo

Tabellino – Ospiti

19’00” pt Rotella, 13’30” st Modafferi, 17’20” st Rotella, 18’00 st Labate