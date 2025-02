di Comando Provinciale Vigili del Fuoco Reggio Calabria

VILLA SAN GIOVANNI – Alle 9,30 di questa mattina la squadra dei Vigili del Fuoco di Villa San Giovanni coordinata dal Capo Reparto Giovanni Milana, è intervenuta sulla via Riviera dello stesso Comune, per liberare un furgone rimasto incastrato sotto l’insegna di un esercizio commerciale. Gli operatori hanno provveduto a mettere in sicurezza l’insegna rimuovendola dalla sua base oramai divelta permettendo così al fuorgone di riprendere la propria marcia. Fortunatamente non si sono registrati feriti.