R. & P.

GIFFONI VAL DI PIANA — Un incontro promettente ha segnato l’inizio di una riflessione congiunta tra il Coordinamento nazionale dei Corecom e il Giffoni Film Festival, incentrata su potenziali sinergie future. Carola Barbato, Presidente del Corecom Campania e Coordinatrice Nazionale dei Corecom e Fulvio Scarpino, Presidente del Corecom Calabria e Vice Coordinatore Nazionale hanno incontrato Claudio Gubitosi, patron del celebre festival, per discutere il ruolo dei media nell’educazione dei giovani.

Durante il confronto, Ë stato messo in luce come i Comitati regionali per le comunicazioni, attraverso il loro impegno nella tutela dei minori e nella promozione di una sana educazione digitale, potrebbero integrarsi con le iniziative del Giffoni Film Festival, che annualmente attira migliaia di giovani con la sua ampia offerta culturale e educativa. 《La nostra conversazione con Claudio Gubitosi ci ha aperto gli occhi sulle potenzialità frutto di una possibile unione di forze in campi vitali come la media education e il contrasto al cyberbullismo》 ha dichiarato Fulvio Scarpino.

《Attraverso nuove collaborazioni in questi campi, potremmo amplificare l’impatto delle nostre iniziative, costruendo un futuro in cui i giovani siano opportunamente equipaggiati per navigare il mondo digitale》. Carola Barbato ha aggiunto: 《Il Giffoni Film Festival rappresenta una piattaforma integrata all’interno della quale le nuove generazioni possono esprimere le loro idee e imparare dagli altri, in un ambiente sicuro e stimolante. Siamo entusiasti di condividere l’intento di esplorare nuove strade dove i nostri programmi sulla lotta alla povert‡ educativa e la protezione dei minori fragili possano trovare spazio e convergere con gli eventi di una kermesse sempre pi˘ in crescita a livello nazionale ed internazionale》.