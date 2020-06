FRECCIAROSSA lambisce la Locride, da oggi anche il nostro comprensorio ne può usufruire (Immagini e Video ESCLUSIVI)

Fotovideo servizio ESCLUSIVO di Enzo Lacopo

Scritta oggi, 4 giugno 2020, un’altra bella pagina del miglioramento costante, in questi ultimi anni, della mobilità ferroviaria calabrese.

Questa volta tocca al ben più importante settore della lunga percorrenza AV nord/sud e viceversa.

Il referente “Locride” dell’Associazione “Ferrovie in Calabria”, Sergio Grasso, che in questa occasione però rappresentava in primo luogo varie istituzioni ed associazioni di questo comprensorio jonico, alle ore 10:56 accoglieva nella stazione FS di Rosarno il Frecciarossa 9542 Reggio Cal. – Torino che espletava il primo servizio di questa tipologia di treno tra le rive dello Stretto ed il capoluogo sabaudo (la più lunga relazione AV in Europa).

Un traguardo ambito e lungamente rincorso da amministratori locali, associazioni e soprattutto dai cittadini.

IMMAGINI E VIDEO INTERVISTA

VIDEO