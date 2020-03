FRATELLI D’ITALIA Partita la raccolta firme per quattro progetti di legge

R. & P.

Il Circolo di Fratelli d’Italia e il Circolo di Gioventù Nazionale di Siderno, da oggi 02 Marzo fino al prossimo 8 Marzo provvederanno alla raccolta delle firme per quattro nuovi progetti di proposta di legge di iniziativa popolare che si riportano di seguito.Modifiche agli articoli 83, 84, 85 e 86 della Costituzione al fine di consentire l’elezione diretta del Presidente della Repubblica da parte dei cittadini elettori;Modifica all’articolo 53 della Costituzione per inserire il limite massimo della pressione fiscale complessiva;Abrogazione del secondo comma dell’articolo 59 della Costituzione per sopprimere la nomina dei senatori a vita nominati dal Presidente della Repubblica;Modifica agli articoli 11 e 117 della Costituzione, concernenti l’introduzione del principio di sovranità italiana rispetto all’ordinamento dell’Unione Europea.I cittadini interessati potranno, pertanto, recarsi presso l’Ufficio Elettorale del Comune di Siderno per sottoscrivere i moduli predisposti dal Nostro Partito muniti di tessera elettorale e documento d’identità.

Fratelli d’Italia Circolo di Siderno

Gioventù Nazionale Circolo di Siderno