FRATELLI D’ITALIA Nesci: “Saremo il primo partito in Calabria”

DI SEGUITO LA NOTA STAMPA DIFFUSA DAL COORDINATORE DI FRATELLI D’ITALIA DENIS NESCI:

“Stiamo lavorando alla costruzione della lista di Fratelli d’Italia

della Cirocoscrizone Sud. Valori e idee che rispecchiano l’identità

del partito per ‘lanciare’ una squadra di uomini e donne che avranno

il compito di rappresentarlo alle prossime elezioni regionali di

autunno. Non ci nascondiamo. Puntiamo ad essere il primo partito, in

Calabria e soprattutto a Reggio Calabria. Perché Fdi, grazie alla

spinta propulsiva della nostra leader Giorgia Meloni continua il

percorso di consolidamento su tutto il territorio nazionale.

Quest’oggi ho incontrato un gruppo dirigente motivato, che non vede

l’ora di scendere in campo. Traineremo la coalizione, grazie

all’impegno e all’incessante lavoro dei circoli e degli attivisti di

Fratelli d’Italia”