FRATELLI D’ITALIA Carmen Bertuccio nominata Responsabile del Dipartimento Giustizia della Provincia di Reggio Calabria

R. & P.

E’ stato affidato a Carmen Bertuccio, il compito di guidare il Dipartimento Giustizia di Fratelli d’Italia.

La nomina è arrivata dal Commissario Provinciale Denis Nesci che, nell’attività di organizzazione del partito, ha scelto una funzionaria del Ministero dell’Interno per mettere a disposizione della comunità politica del partito, la capacità aggregativa e le competenze acquisite sul campo, come assistente amministrativo presso il Commissariato di Polizia di Cittanova da quindici anni a questa parte.

La nota di Denis Nesci: “Carmen Bertuccio ci darà una mano in una fase di costruzione e consolidamento del partito sui territori metropolitani. ‘Giustizia’ è un dipartimento importante per Fratelli d’Italia, per il quale saranno di straordinaria importanza le sue esperienze, frutto di impegno sociale e sindacale profuso a sostegno dei valori della legalità e del senso civico”.