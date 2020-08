FRANCO CRINO’ “Serve un piano di rilancio e investimenti per l’ospedale e le aree interne”

di Franco Crinò*

Sono stato in ospedale a Locri, per concordare l’uso dell’holter cardiaco. Penso che la stessa presenza in reparto mi abbia provocato in quei minuti un aumento delle palpitazioni che già da giorni avvertivo. Il medico mi ha soccorso e supportato perfettamente per un paio d’ore (e fornito tutte le indicazioni per gli esami dei giorni successivi): conoscendolo, so bene che non si risparmia mai nella sua professione, al pari di tanti altri suoi colleghi.

A risparmiare, a quanto pare, provvedono gli uffici e relative direttive: mancano presidi dedicati all’assistenza, anche se un recente comunicato della Cisl ci tranquillizza un pó. Qualcuno ha deciso di chiudere l’ospedale? Sappiamo bene che non accadrà. Però, è vero che i posti letti sono diminuiti negli anni, non si è disegnata una rete di assistenza a coprire il territorio, si sono persi servizi, gli operatori vanno in pensione e non vengono rimpiazzati, impianti, infissi e soffitti del nosocomio diventano un pericolo. Si deperisce, come realtà.

E se il “medico” è la politica, non si dimentichi che l’Asp è in amministrazione straordinaria e che i Palazzi davanti ai quali andare a protestare sono a Roma. Ma per restare in vita ci vogliono un piano convincente di rilancio ed investimenti (a questo punto) straordinari, oltre quelli mai spesi ed ormai insufficienti. Le risorse: si vada fino in fondo per trovare le responsabilità per gli sprechi e gli illeciti, posto che il numero degli addetti dell’Ospedale e dell’Asp è diminuito negli anni di due terzi e la spesa è rimasta invariata. Diamoci un obiettivo: rivitalizzare il territorio, i piccoli comuni (anche…). Non possiamo fare a meno dei servizi, delle scuole, dobbiamo trovare opportunità, perché, altrimenti, è la loro assenza a “mandarci” ad abitare altrove.

Un mio amico ha persino teorizzato (non mi ha convinto per nulla) che sarebbe normale favorire un consistente trasferimento di residenti da Casignana, dall’interno, nella suo splendido tratto costiero, contrada Palazzi. Sradicare le persone è un fatto drammatico, per nulla naturale. Succede come per l’ospedale: non muore, ma si riducono o si cancellano i fattori fondamentali di cura (e/o di permanenza)? Non possiamo permetterlo! Per un comune interno, per fargli mantenere attrattività, sono, perciò, vitali i trasporti (tempi di percorrenza fino alle strutture sanitarie, gli Uffici pubblici… ). Si debbono ripristinare e conservare il decoro urbano, i negozi, le attività, le professioni e i mestieri esercitati e svolti in loco. Curare le coltivazioni: ad uno spopolamento segue l’abbandono delle terre. Magari l’esperienza ci servirà per ottenere una più equilibrata distribuzione dei contributi in agricoltura.

Il riccio che per strada ti capita sfortunatamente di mettere sotto le ruote della macchina o la volpe che si fa vedere sempre meno timida (anche nei centri a mare, in verità), la diminuzione netta delle attività agro-pastorali sono un malinconico richiamo della campagna. Non citiamo i momenti conviviali, che più che a malinconia declinano a divertimento e racconti, se non per sottolineare il valore dei prodotti tipici. La strada provinciale Bianco – Casignana presenta avvallamenti e smottamenti frequenti, reclama lavori strutturali.

Se la Villa Romana di contrada Palazzi entra stabilmente nel circuito turistico nazionale e non solo, il Borgo Antico ripropone l’esperimento già riuscito di Albergo diffuso, il rifacimento della pavimentazione comunale si realizza al pari di altri tratti distintivi del comune (il Palazzo municipale ed i luoghi di aggregazione sociale e sportiva), Casignana vedrà riqualificati il centro e la frazione. Un ragionamento simile vale per tutte le aree interne.

Gli interventi generano lavoro, che, sappiamo bene, è salario, ma anche dignità, voglia di partecipare. La possibilità di avere un lavoro fa ricomparire il sorriso. Il medico che mi ha visitato all’ospedale di Locri mi ha “trasferito” un sorriso : tolto un affanno, trovate le cure giuste…

*: Senatore della XIV legislatura