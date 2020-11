FRANCO CRINO’ “Il calcio, la guerra e Giovanni Calabrese commissario”

di Franco Crinò*

Winston Churchil diceva degli italiani: “Vanno in guerra come se facessero una partita di calcio e giocano al calcio come se andassero in guerra”.

Guerra tra lo Stato – Conte vuole impersonificarlo da solo – e le Regioni – dopo la dannosa riforma del 2001 – hanno la tendenza, complice l’enfasi di chiamare i presidenti “governatori”, di comportarsi come statarelli post-unitari. Guerra sui Social: è la più complicata e crudele, perché i cecchini sparano su chiunque capiti a tiro. Anche sulla Regione Calabria, che sulla scelta dei Commissari della Sanità non ha responsabilità. Guerra dichiarata alla lingua italiana: si deve scrivere “Il PD calabrese tiene un piede in due staffe” ( per dire che critica il Commissariamento in Calabria, ma a Roma, lo decide), e non “tiene i piedi in due staffe” ( che sarebbe normale). Guerra di cittadini con le forze dell’ordine per il rispetto dei divieti.

I cittadini debbono rispettare le regole, ma non rinunciare a essere attivi, propositivi, in giusta misura polemici. I Dpcm di Conte sono defaticanti, presentano mille richiami a quelli precedenti, patiscono l’ “asfissia” delle anticipazioni. Sono terreno di scontro per i costituzionalisti, ma sono il “Vangelo” delle nostre giornate. Un terreno che Conte e le opposizioni più drastiche non sfruttano, purtroppo, per realizzare una doverosa unità d’intenti.

Le misure sembrano concepite per farci adattare al dolore, per allontanare una paura ancora più grande. Decisioni che sembrano ispirate al principio della “rana bollita”. La rana, messa nel pentolone con l’acqua, sopra il fuoco acceso, all’inizio si mette pure a nuotare, quando l’acqua diventa troppo calda e vuole uscire, però, ormai è indebolita, non ha più la forza di reagire, muore bollita.

Attenzione, perciò, a non perdere l’orientamento, le energie, la capacità di farci sentire, certo, senza buttarla in rissa. La Calabria è nella “tenaglia”, tra “zona rossa” e “sanità” inefficiente. Abbiamo parlato di modelli di sanità, che rimane il problema di fondo, ma l’emergenza ci obbliga alle risposte nell’immediato, per la pandemia e non solo. È scoppiata una guerra, specie sui Social, su Cotticelli e sul nome del nuovo commissario Zuccatelli, che non ha mancato di dare occasioni e pretesti da subito. Va scemando, invece, d’intensità contro i gravi disservizi che si subiscono.

Il sindaco di Locri, Giovanni Calabrese, si è proposto come commissario (con un Piano straordinario) per l’ospedale di Locri e la sanità pubblica. La cosa lo appassiona, l’ha seguita, ma non è praticabile, e comunque si sovrapporrebbe al suo dichiarato, comprensibile obiettivo, di essere candidato alle elezioni regionali (Locri ha un consigliere uscente, Raffaele Sainato…che glielo farebbe notare, immaginiamo). In generale, ci sembra che i sindaci siano consapevoli che la loro “trincea” (usiamo il termine che usano tanti primi cittadini), dove affrontano i problemi, siano la casa comunale e le strade e le piazze dei propri comuni, le altre sedi istituzionali.

Tutte le volte che viaggiano, con scarsi risultati (pensiamo in questi anni in ambito sanitario), in direzione Siderno, Reggio Calabria o Catanzaro (dimentichiamoci di Roma), abbandonano la propria postazione. Dove, appunto, hanno tanto da fare. Certo, esagera chi pretende che i sindaci non frequentino la “penombra” della politica e dei pianeti orbitanti. E i giornalisti, per informare. Se lo fanno per farsi conoscere, altri si adoperano per farli riconoscere. Decide l’autorevolezza. Possono essere criticati, ma se ottengono risultati, perché farlo?

*: Senatore della XIV Legislatura