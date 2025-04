R. & P.

ROMA – <<Siamo qua per ribadire la difesa della sanità pubblica e il fallimento del governo Meloni sulla sanità. Sono sotto gli occhi di tutti il numero di provvedimenti bandiera fatti e le risposte non date ai quesiti che abbiamo posto. Questo sulle prestazioni sanitarie è un provvedimento partito male e pasticciato. C’è un tentativo evidente di privatizzazione dei servizi alla persona>>. Lo ha detto il capogruppo PD al Senato, Francesco Boccia, alla conferenza stampa, organizzata dal Pd con la segretaria Elly Schlein al Senato, sulla sanità pubblica e sul ddl Prestazioni sanitarie in discussione a Palazzo Madama. <<Sulla piega che stava prendendo il decreto, la protesta ha unito tutte le opposizioni>>.