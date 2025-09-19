di Teresa Peronace

SANTA DOMENICA DI PLACANICA – Il nuovo assistente spirituale del santuario diocesano della Vergine Immacolata, Nostra Signora dello Scoglio, fra Umberto Papaleo, nominato dal vescovo della Diocesi di Locri – Gerace. Monsignor Francesco Oliva, ha voluto diffondere un messaggio per ringraziare i suoi concittadini monasteracesi, la Comunità dello Scoglio e quanti lo hanno entusiasticamente accolto. Molto felice per essere stato assegnato al rinomato santuario fondato da Fratel Cosimo oltre mezzo secolo fa, padre Umberto, sacerdote dei frati minori francescani, ha espresso “Il Signore vi dia pace! Mi piace ringraziare tutti con il saluto del Poverello di Assisi. Mi avete commosso. Sono felice di ritrovarmi qui nella mia Diocesi dopo anni e anni di ministero pastorale per tutta la Calabria. Ora a casa mia, tra gli alveoli di questo benedetto polmone spirituale che è il Santuario della Madonna dello Scoglio. Ringrazio il Signore di poter stare vicino a fratel Cosimo, ai volontari (persone splendide) e a tanta gente che viene da ogni angolo della terra. Ci incontreremo spesso. Un abbraccio a tutte e a tutti!”