Formentera sarà anche la più piccola tra le quattro isole principali dell’arcipelago delle Baleari, ma è un incredibile concentrato di meraviglia.

Foto di ernesto da Pixabay

Piccola, ma incredibilmente bella. Un vero diamante che abbaglia con le sue tante bellissime spiagge concentrate in un territorio molto limitato. Una simile densità di meraviglie porta ogni anno milioni di turisti da tutto il mondo a visitare questa meta da sogno a un centinaio di chilometri dalla costa spagnola. Delle vacanze a Formentera non sono per tutte le tasche, ma una simile bellezza è qualcosa che al solo racconto può far viaggiare con la mente.

Come arrivare a Formentera?

Per chi non l’avesse presente, la piccola isola di Formentera è di fatto attaccata alla vicina Ibiza, meta molto più glamour e urbanizzata. Per raggiungere Formentera il modo più consono è quindi viaggiare in aereo fino all’aeroporto di Ibiza per poi spostarsi verso il suo porto, da cui sarà possibile raggiungere l’isola sorella in traghetto.

Per chi fosse già in Spagna, nei mesi estivi è possibile arrivare a Formentera prendendo un traghetto da Dénia: due ore o poco più di viaggio, mare permettendo.

Le bellezze di Formentera

L’istmo tra Formentera ed Espalmador (foto di gefe62 da Pixabay)

Spiagge di sabbia bianca o dorata, scogliere da cui tuffarsi, ma anche le saline e i percorsi in trekking nella parte più boscosa ed elevata dell’isola – senza dimenticare gli svaghi nei suoi piccoli centri abitati o nei resort. Pur nelle sue limitate dimensioni, Formentera è un formidabile addensamento di scorci e attività da sogno – non a caso, ogni anno centinaia di migliaia di turisti fanno visita all’isola.

L’istmo di Espalmador

L’attrazione più grande e mozzafiato di Formentera è sicuramente la lunga lingua di sabbia che collega l’isola maggiore alla piccola Espalmador, un istmo su cui ogni giorno migliaia di persone si riversano godendosi il connubio di una sabbia bianca finissima e un mare cristallino che nulla ha da invidiare alle mete più tropicali.

Playa de Ses Iletes, Playa de Levante: quattro chilometri da lasciare a bocca aperta, tutti da ammirare facendosi una camminata o stabilendosi con il proprio ombrellone.

Calette, Los Arenales, pinete e mulini

Il mare però è splendido anche nel resto dell’isola, che però c’è da dire di fa spesso rocciosa e tende a rialzarsi creando spettacolari scogliere. Una perla della costa sud è sicuramente Los Arenales (Es Arenals): anche qui spiaggia bianchissima e acque di un celeste abbagliante e purissimo.

Foto di maria del mar da Pixabay Foto di Elisa Riva da Pixabay

Dietro Los Arenales si estende una grande pineta, in cui chi volesse potrebbe fare una passeggiata, facendo attenzione a non sconfinare in proprietà private! Ma seguendo la strada asfaltata si potrà raggiungere la parte più elevata (e pianeggiante) dell’isola, quella di Es Monastir e Sa Talaiassa: qui si potranno incontrare anche dei mulini a vento, come il Molino viejo de la Mola. L’elevazione di questo angolo di Formentera significa anche delle scogliere davvero alte da cui ammirare il panorama sul mare e sul resto dell’isola.

Il nudismo a Formentera

L’isola di Formentera non è meta solo di turisti vogliosi di vivere una settimana o più a contatto con spiagge e un mare spettacolari, ma anche da tantissimi nudisti. Il nudismo è bene accettato in buona parte dell’isola a discrezione delle persone, ma alcuni luoghi sono meno consigliati: per gli interessati, è consigliato informarsi sugli usi delle singole spiagge. Due esempi di spiagge molto frequentate dai nudisti sono Ses Platgetes e Es Calo.