Dall’eredità classica alle eccellenze del Made in Italy, la capitale Ellenica ha offerto ai giovani un’esperienza formativa di alto profilo

R. & P.

Tirocini e laboratori alle pendici dell’Acropoli, talk e tavole rotonde in hub postindustriali, incontri e visite esclusive nei luoghi simbolo di Atene. Il progetto Erasmus Plus “Behind the Scenes”, promosso dal GAL Terre Locridee e coordinato in Grecia da Myth Euromed, in meno di un anno, in diversi viaggi, ha portato 140 studenti calabresi, accompagnati da 11 docenti, nel cuore della capitale ellenica. Un’esperienza collettiva di formazione immersiva, a stretto contatto con le realtà amministrative e manageriali di Atene.

Tra gli ultimi gruppi partiti, 30 tra studenti e docenti del Polo Liceale “Zaleuco-Oliveti-Panetta-Zanotti” e dei Poli Tecnico-Professionali “Marconi-IPSIA-Art.-Zanotti” e “Dea Persefone-Zanotti Bianco”, accompagnati dai professori Anna Damico, Elisabetta Agostino e Domenico Barillà.

Partendo dalle radici condivise tra Calabria e Grecia, il percorso ha fatto vivere agli studenti, in prima persona, il “dietro le quinte” di significativi esempi di valorizzazione e innovazione culturale, con l’obiettivo di creare un ponte reale tra culture dai legami millenari in chiave contemporanea e concreta, facendone solida formazione per il loro futuro professionale. Di qui, le sinergie in terra ellenica attivate da Myth euromed con la rete internazionale Sustainable City Network e il Comune di Atene, così come con l’Istituto di Cultura dell’Ambasciata d’Italia e le imprese, per riflettere sulle potenzialità attuali di sviluppo in ambito commerciale, turistico e istituzionale.

I partecipanti hanno potuto approfondire diverse tematiche, dall’attrattività del Made in Italy – come nel caso del workshop con lo chef italiano Giovanni Scaraggi, titolare di Sole Giaguaro Athens, eccellenza tricolore in Grecia, e dell’incontro con chef Carlo Cracco all’Athens Gastronomic Forum – allo storytelling digitale sviluppato in laboratori interattivi, concretizzatisi in contenuti social di forte richiamo, al centro della Giornata Mondiale della Lingua Greca, celebrata con un collegamento in diretta tra il Polo liceale di Locri e la capitale ellenica per riscoprire il valore della lingua come ponte culturale e identitario nel Mediterraneo. E ancora management culturale, con esempi emblematici come il mercato coperto di Kypseli e la Fabbrica del Gas, e le relazioni internazionali, in occasione dell’incontro col direttore dell’Istituto Italiano di Cultura dell’Ambasciata d’Italia, Francesco Neri, e della visita esclusiva alla mostra itinerante “Mediterranea” al planetario ateniese, promossa dalla Farnesina.

«Siamo molto soddisfatti di come si è svolta questa annualità Erasmus Plus da noi promossa. Siamo riusciti a offrire occasioni formative significative e questo è molto importante per gli studenti del nostro territorio che avranno così modo di spendere nuove competenze nel loro percorso professionale. Tutto ciò significa aprire nuove opportunità per i giovani e quindi anche per la Calabria. Importante anche che il riferimento sia stata la capitale ellenica, fortemente legata per storia e cultura ai nostri territori. Possiamo infatti parlare di un ponte italo-greco già attivo da tempo nell’ottica di uno sviluppo condiviso e per cui stiamo ora lavorando alla candidatura per la call Interreg Grecia-Italia, che vede il Gal in rete con importanti realtà della macroregione composta da territori del sud Italia e Grecia. Pensiamo a una strategia di sviluppo in cui giovani e cooperazione sono sempre elementi chiave» dichiara il presidente del Gal Terre Locridee, Francesco Macrì.

«L’Erasmus Plus rappresenta una delle azioni con cui il Gal Terre Locridee investe sul futuro dei giovani e sulla crescita del territorio. Offrire esperienze internazionali di qualità significa ampliare competenze, visione e opportunità. Il percorso avviato con Atene conferma quanto la cooperazione europea possa generare valore reale per le comunità locali. Continueremo a progettare in questa direzione per creare nuove occasioni di mobilità, formazione e scambio, mettendo al centro studenti, scuole e imprese in una prospettiva di sviluppo duraturo per la Calabria», dichiara il direttore del Gal Terre Locridee, Guido Mignolli.

«La cooperazione europea è il cuore del progetto, reso possibile dalla determinazione del Gal, dalla collaborazione di scuole e docenti e dall’armonia con i partner locali, tanto che sono in cantiere nuovi progetti internazionali su vari fronti. Gli studenti, i veri protagonisti, stanno lasciando un segno importante in Grecia, promuovendo col loro entusiasmo una Calabria Straordinaria che si apre al mondo», dichiara Alberto Cotrona, coordinatore di Myth Euromed.