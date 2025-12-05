di Redazione

In un’ottica di collaborazione tra Enti, con spirito di reciproca lealtà e mutua cooperazione, è stato formalizzato questa mattina presso il Palazzo di Città di Locri, un Protocollo d’Intesa tra il Comune di Locri e quello Ciminà che prevede la frequenza dei bambini residenti nel piccolo centro aspromontano presso l’asilo nido comunale locrese.

Pertanto, il Comune di Ciminà, utilizzando il contributo della Legge n.213/2023, trasferirà gli importi previsti al Comune di Locri, fornitore del servizio, il quale si impegna a riservare 2 posti all’interno della struttura scolastica comunale.

L’accordo sottoscritto dal sindaco di Locri, Giuseppe Fontana e dal sindaco di Ciminà, Giovanni Mangiameli, ha durata biennale e quindi varrà anche per il prossimo anno scolastico con termine giugno 2027.

Soddisfazione da parte di entrambi i primi cittadini che auspicano una sempre maggiore collaborazione e disponibilità da parte di tutti gli Enti nel sopperire con risposte certe a difficoltà o mancanze, che purtroppo il territorio della Locride ancora oggi registra.