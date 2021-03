Fondazione Marino, il consigliere metropolitano Domenico Mantegna in visita istituzionale

R & P

Visita Istituzionale da parte del Consigliere Metropolitano Avv Domenico Mantegna,che tra le sue importanti deleghe detiene quella ai servizi sociali. Lo stesso ha apprezzato la alta professionalità e competenza degli operatori e la piena priorità che viene data agli ospiti. La Fondazione Marino, è un orgoglio della Calabria imitata e studiata in tutta Italia e oltre. Tante attività e progetti che mirano, per le proprie abilità, allo inserimento lavorativo protetto (Locanda Tre chiavi), laboratori occupazionali e altra che rendono felici gli ospiti. La costruzione di un Centro Specifico Semiresidenziale è già a buon punto, centro che darà sollievo e percorsi specifici per il trattamento di questa grave disabilità. Sono orgoglioso come delegato della Città Metropolitana nella assemblea dei soci della Fondazione stessa ad aver accompagnato la avv Mantegna, a scoprire una realtà che lo ha colpito ne cuore.

Vito Crea Delegato Città Metropolitana di Reggio Calabria Assemblea soci Fondazione MarinoPresidente Angsa CalabriaPresidente Angsa Reggio CalabriaPresidente Associazione ADDA