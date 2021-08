FITWALKING Domenica 22 l’ultima tappa della “Catalana” di Roccella

Si conclude domenica 22 agosto la II edizione de “La Catalana”, Fit&Love – 9° Roccella FitWalking – che ha fatto registrare una grandissima partecipazione. Alle ore 17.30 i fitwalkers si ritroveranno a 500 metri dall’ingresso del Bosco Catalano, che dà il nome alla Rassegna di percorsi inediti ed extraurbani, e situato a 4km da Roccella Jonica, seguendo la strada che porta al Castello, verso le colline roccellesi, per partire alle ore 18.00, inoltrandosi per circa 7.5km tra i vigneti e gli uliveti che caratterizzano la zona, spaziando con lo sguardo da Capo Spartivento a Punta Stilo, fino alle campagne di Caulonia, godendo di paesaggi di “Incanto e Meraviglia”.

«Per quest’ultimo appuntamento abbiamo voluto riservare ai nostri appassionati l’itinerario più bello e rappresentativo di questo viaggio fatto tutti insieme all’insegna della condivisione – ha raccontato Fausto Certomà, Presidente della Calabria FitWalking e Membro del Comitato nazionale per lo sviluppo del FitWalking -. La riscoperta di una delle zone più belle di Roccella Jonica è, da sempre, l’obiettivo della nostra Associazione sportiva. Siamo sicuri – ha concluso Certomà – che quest’area così lussureggiante, la nostra “terra di mezzo”, affascinerà i camminatori che con amore e allegria hanno affrontato questa II edizione della Catalana che è stata magnifica».

La manifestazione è organizzata dall’A.S.D. Calabria FitWalking, patrocinata dal Comune di Roccella Jonica e sostenuta da Banca Generali.

La partecipazione è gratuita ed aperta a tutti. Lungo il percorso sarà allestito un punto ristoro.

Per rimanere aggiornati sulle attività dell’Associazione, non dovete far altro che visitare e mettere un like alla pagina Facebook “Calabria FitWalking”. Per qualsiasi informazione potete telefonare al numero 388/9797765.