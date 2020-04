FIORI AL CIMITERO DI SIDERNO Il ringraziamento pubblico di Antonella Avellis

R. & P.

A nome di tutti i Sidernesi, rivolgo un immenso GRAZIE, all’architetto Domenico Marfia, Responsabile del settore politiche del territorio, all’ing. Pietro Fazzari, Responsabile del settore lavori pubblici, ai Commissari prefettizi e al personale del Comune di Siderno che, stamane hanno consentito e provveduto a deporre dei fiori nei cimiteri di Siderno. Grazie, per aver accolto la richiesta di un nutrito gruppo di cittadini, stante la chiusura dei cimiteri per le misure volte al contenimento del contagio da coronavirus, di portare dei fiori ai cari defunti.

Un ringraziamento particolare va all’Azienda agricola “La Margherita”, di Monasterace che ha regalato i fiori.

In tempi di quarantena, dove le nostre vite sono state stravolte nella loro quotidianità, compiere atti di umana pietas, anche per il tramite di altre persone, può essere un modo di avvicinarsi a quella normalità, temporaneamente perduta, a cui tutti aneliamo. A volte, sono i piccoli gesti a fare la differenza, piccoli ma importanti gesti che, fanno recuperare quel senso di comunità necessario per affrontare vecchie e nuove sfide.