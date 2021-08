Fiorella Mannoia a Riace: incontro con Mimmo Lucano a sostegno di “Un’altra Calabria è possibile”

R. & P.

RIACE – Fiorella Mannoia a Riace ospite di Mimmo Lucano. Dopo tanti musicisti, artisti e rappresentanti

importanti del mondo della cultura e dello spettacolo, il 13 agosto è arrivata a Riace Fiorella

Mannoia, cantautrice di punta in Italia e non solo.

La giornata è iniziata alle 11 alla Porta dell’Acqua del paese, dove un nutrito numero di giornalisti,

abitanti del borgo (e non solo) ha accolto a suon di musica e applausi la cantante, accompagnata

negli interventi da Domenico Lucano e Luigi De Magistris, candidato presidente alla Regione

Calabria.

Per la prima volta la cantautrice romana ha fatto visita al paese, per dare supporto all’ex sindaco

del borgo mondiale della solidarietà internazionale, oggi candidato capolista di “Un’altra Calabria è

possibile”. Ma il sostegno politico della cantautrice non è una novità. Fiorella Mannoia conosce e

supporta l’utopia concreta portata avanti da Mimmo Lucano già da tempo: si è sempre schierata

dalla parte dell’ex sindaco contro gli attacchi subiti e, nel 2019, assieme ad altri artisti, ha sostenuto

la Fondazione “È stato il vento”, nata per far rivivere il progetto politico di Riace dopo il suo

smantellamento istituzionale. E oggi, finalmente in paese, racconta: “Sono sempre stata incuriosita

da quello che succedeva qua: era il modello che avremmo voluto vedere nelle aree dove la gente

arriva con tanti sogni e speranze. Quando poi ho conosciuto Mimmo, l’ho guardato in faccia e ho

subito capito: quando vedi gli occhi di una persona buona non ti puoi sbagliare.” Il sostegno a

Domenico Lucano rappresenta il sogno di un’altra Calabria possibile, a partire proprio

dall’esperimento politico e sociale che ha preso vita nel paese.

Il modello Riace, infatti, può valere per la regione intera, grazie all’impegno e al coraggio di uomini

e donne che si sono messi in gioco per il cambiamento e con l’amore per la propria terra. In chiusura

la cantautrice ha ribadito: “L’ho detto tante volte e lo dirò sempre: io sto con Mimmo Lucano.” Una

giornata di amore e di lotta quasi perfetta: giunge a termine dell’iniziativa la notizia della morte di

Gino Strada, medico e attivista. A lui dedichiamo questi momenti.