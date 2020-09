FILMUZIK DI GIOIOSA Due giorni dedicati alle politiche di coesione e ai programmi europei

R. & P.

Nell’ambito del festival FilmUzik a Gioiosa Jonica, presso il cortile di Palazzo Amaduri, si terrà una due giorni dedicata alle politiche di Coesione ed ai programmi europei. Anche quest’anno, l’EDIC “Calabria&Europa” di Gioiosa Jonica con l’Associazione Eurokom aderisce al Festival FilmUzik, organizzato a Gioiosa Jonica da Bird Production coadiuvata da un ampio partenariato locale e non con il patrocinio del Comune di Gioiosa Jonica guidato dal Sindaco Salvatore Fuda. A parlare di Europa Politiche di Coesione e Programmi Europei dedicati ai giovani ed alla mobilità saranno gli esperti dell’EDIC “Calabria&Europa” coadiuvati da comunicatori di ambito nazionale operanti nel settore delle politiche di sviluppo europee e dei fondi per la mobilità giovanile.

Il primo appuntamento sarà sabato 5 settembre dalle ore 21.00 e mirerà a fare il punto sulla nuova programmazione e sulle politiche di coesione dell’Unione Europea, un tema quanto mai odierno che sarà sviluppato in un botta e risposta con il giornalista Francesco Foglia esperto della Commissione Europea sulla tematica. Un focus attivo e variegato che favorirà le domande dal pubblico sulla materia e che permetterà di scoprire cosa bolle in pentola per la nuova programmazione 2021/2027 dei fondi europei.

Quindi il secondo appuntamento, domenica 6 sempre dalle ore 21.00, sarà dedicato in particolare ai programmi per i giovani ed i giovani artisti e vedrà protagonista della serata a fianco degli esperti dell’EDIC di Gioiosa Jonica il direttore dell’Edic Basilicata Antonino Imbesi, tra i più abili progettisti del programma ErasmusPlus, fautore e proponente di numerosi progetti per la mobilità giovanile in Europa.

Ancora una volta la discussione e il confronto saranno alla base di questi due eventi che intendono in pieno rispetto delle misure di sicurezza legate alla pandemia da Covid19 riprendere il contatto sul territorio tra l’Europa e i cittadini. “L’occasione del contenitore culturale offerto da FilmuZik – specifica il direttore dell’EDIC di Gioiosa Jonica Alessandra Tuzza – è stata subito accolta dall’EDIC Calabria&Europa, che da anni opera a stretto contatto con il terzo settore e con gli organizzatori dell’interessante kermesse locridea di fine estate. Si intende così favorire la riflessione e la conoscenza delle politiche comunitarie, parlando un linguaggio semplice e diretto, favorendo la metodologia dei focus di discussione, che facilitano lo sviluppo dello spirito critico grazie al confronto con gli esperti ed i comunicatori europei”.

La segreteria dell’EDIC

Calabria&Europa Gioiosa Jonica

www.eurokomonline.eu