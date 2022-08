FILMUZIK ARTS FESTIVAL Weekend dedicato alla grande musica

R. & P.

Proseguono gli appuntamenti della 4ª edizione del FilMuzik Arts Festival, manifestazione dedicata al cinema musicale organizzata dall’associazione culturale Bird Production, finanziata dalla Calabria Film Commission attraverso l’Avviso pubblico per il sostegno alla realizzazione di festival e rassegne cinematografiche e audiovisive in Calabria 2022, che vanta una volta di più la direzione artistica di Alberto Gatto e dal titolo Pressure che, grazie al patrocinio del Comune di Gioiosa Ionica, vi attende nella sempreverde cornice del Giardino di Palazzo Amaduri anche venerdì 19 agosto quando, alle ore 22:00, vi attende un appuntamento interamente dedicato alla buona musica con i Blaskom, che si esibiranno in un concerto tributo a Vasco Rossi.

Sabato 20 agosto, quindi, alle ore 22:00 torna l’appuntamento con la Selezione FilMuzik22, che proporrà la proiezione dei videoclip Pubblicità riflesso di Anna Cordioli e Francesco Moroni Spidalieri, Il sole di E. Coppola e del film Sulle nuvole di Tommaso Paradiso.

Domenica 21 agosto, dunque, si comincia presto con il 2º Torneo amatoriale di Scacchi e l’aperitivo conviviale che vi aspettano alle ore 20:00.

Seguirà, alle ore 21:30, l’incontro con il critico Antonio Falcone La Musica nel cinema, al termine del quale sarà proiettato il film Florence di Stephen Frears, la storia vera della cantante lirica Florence Foster Jenkins interpretata da una superba Meryl Streep.

Il programma ideale per riempire il fine settimana e riscaldarsi in vista del rush finale del FilMuzik Arts Festival che, lo ricordiamo, ci accompagnerà fino alla fine del mese con altri appuntamenti di grande qualità e prestigio, realizzati anche grazie alla preziosa collaborazione dei nostri partner.

