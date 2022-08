FILMUZIK ARTS FESTIVAL Due serata a tutta musica prima del finale

R. & P.

FilMuzik Arts Festival: due serate “a tutta musica” per prepararsi al gran finale

Dopo la Bonsai Experience e la proiezione de La Città incantata di questa sera, domani appuntamento con la band austriaca Marina & the Kats per la loro unica tappa in Italia. Venerdì sera le sonorità tutte calabresi dei Morsomarso.

Siamo arrivati ormai agli appuntamenti conclusivi della 4ª edizione del FilMuzik Arts Festival, manifestazione dedicata al cinema musicale organizzata dall’associazione culturale Bird Production, finanziata dalla Calabria Film Commission attraverso l’Avviso pubblico per il sostegno alla realizzazione di festival e rassegne cinematografiche e audiovisive in Calabria 2022, che vanta una volta di più la direzione artistica di Alberto Gatto e dal titolo Pressure.

E per celebrare al meglio “l’inizio della fine”, il Festival vi attende domani sera, giovedì 25 agosto, alle ore 22:00, nella tradizionale cornice del giardino di Palazzo Ameduri di Gioiosa Ionica con l’unica data in Italia del tour del gruppo swing austriaco Marina & the Kats.Un concerto esclusivo, che porta a Gioiosa Ionica uno dei complessi più eccitanti e pionieristici in Austria (se non in Europa) della musica di genere, con ben tre dei quattro componenti impegnati a suonare la batteria. Un appuntamento che promette di trasformarsi in un’esperienza di sonorità indipendente promosso dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria e organizzato grazie alla collaborazione di Bird Production con il Comune di Gioiosa Ionica, che garantiranno anche in questa occasione l’ingresso gratuito al pubblico.

Appena il tempo di riprendere fiato che l’appuntamento si rinnoverà venerdì 26 agosto, sempre alle ore 22:00, con un altra serata a tutta musica che, in questa occasione, avrà per protagoniste assolute delle sonorità maggiormente nostrane grazie alla partecipazione di Morsomarso, progetto musicale trash ironico che tratta storie di paese e situazioni tipiche della realtà calabrese.

Sabato 27 agosto, dunque, si rinnova l’appuntamento con il laboratorio di Biodanza a cura di Alba Alvarez, che vi attende di nuovo alle ore 17:30.

Vi ricordiamo, infine, che durante tutti i giorni della manifestazione resta visitabile, nei locali di Palazzo Amaduri, la mostra di ceramiche di Arianna Samà I temi del tempo.

Appuntamenti di grande musica e intrattenimento che costituiscono il migliore dei preamboli al gran finale del festival, che vi aspetta con la specialissima serata conclusiva mercoledì 31 agosto!

