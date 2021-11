FIDAPA LOCRI Domani la manifestazione in ricordo delle donne vittime di violenza

R. & P.

La FIDAPA, sez. di Locri, di concerto con il sindaco dr. Giovanni Calabrese e l’assessore alle Pari Opportunità dr.ssa Domenica Bumbaca, ha organizzato per domani 25 novembre 2021,con inizio alle ore 17:30, una manifestazione in ricordo delle donne vittime di violenza, tesa alla sensibilizzazione della collettività su tale piaga sociale.

Dalla sede della locale sezione FIDAPA, sita in Piazza Stazione, le socie raggiungeranno il monumento Ara Patriae, portando una fiaccola, che sarà posizionata, rimanendo in loco per la campagna dei 16 giorni di attivismo contro la violenza di genere promossa dalle Nazioni Unite, sino al 10 dicembre, tra le due panchine rosse ivi esistenti.

Inoltre, in pianta stabile, sarà collocata, su ognuna delle due panchine rosse, una targa riportante i numeri utili, quali il numero di emergenza dei Carabinieri, con espresso riferimento al presidio di tutela “UNA STANZA TUTTA PER SE’ ”, e il numero nazionale 1522.