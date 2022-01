di Antonella Scabellone

BOVALINO- Se ne è andata in modo inaspettato, lasciando nell’incredulità quanti le volevano bene. Ed erano in tanti a volergliene. Molti si sono ritrovati oggi pomeriggio nella chiesa di San Nicola di Bari, a Bovalino, per darle l’ultimo saluto.

Lei, Patrizia Pelle, una donna dalle mille risorse: simpatica, socievole, di compagnia, intelligente, colta, esperta di tutto. Difficile non amarla. Una che non declinava mai un invito a cena, così come non mancava mai a un funerale. Era sempre presente Patrizia, o almeno cercava di esserlo, anche se ultimamente le sue condizioni di salute la limitavano. Portava alta la bandiera della Fidapa da cui aveva ricevuto recentemente il prestigioso incarico di Presidente del Distretto Sud Ovest. Non c’era convegno, evento o manifestazione della sua associazione a cui non partecipasse. Patrizia era anche un bravo avvocato e una donna impegnata in politica, personalità dai mille interessi. Nella vita privata una mamma e una giovane nonna. Un peccato davvero perderla.

In tati oggi le hanno reso l’estremo saluto. Difficile elencarli tutti.

Presente una delegazione dell’amministrazione comunale con a capo il sindaco Vincenzo Maesano; dell’Ordine degli avvocati di Locri con la presidente Emma Maio; della Camera civile T.Giusti con il presidente Antonino Lacopo; della Camera Penale Simonetti con la segretaria Caterina Origlia, e ancora, la Camera Penale 1989 con l’avv. Mario Mazza e l’Adisco con la past president Franca Arena. E poi gli amici del Movimento Federalista Europeo. Tutte realtà con cui Patrizia Pelle si interfacciava ogni giorno.

In Chiesa le sezioni Fidapa del distretto sud ovest variamente rappresentate. Tra i tanti volti noti Rosy Porchia, Mariella Laguna (revisore conti distretto sud ovest) e Maria Caterina Aiello (task Force nazionale “Comunicazione”).

Molti i fiori e i manifesti come segno di vicinanza da parte di chi non è potuto venire.



Presente al gran completo la sezione Fidapa di Siderno di cui Patrizia Pelle è stata per ben due volte presidente. Occhi gonfi, tante lacrime e poca voglia di parlare tra le socie.

Alla presidente Cinzia Lascala, a conclusione della cerimonia, l’incarico di leggere il messaggio di cordoglio della presidente nazionale Fiammetta Perrone:

“Eri raggiante, piena di entusiasmo e desiderosa di mettere a frutto la tua esperienza in Fidapa, al servizio del tuo amato Distretto Sud Ovest a cui volevi dare un volto nuovo.

Con te, cara Patrizia, che avevi capacità di saper dire e fare nel rispetto di tutte le persone e di tutte le idee, perdiamo un grande punto di riferimento e un sostegno reale e fattivo per il lavoro che ogni giorno siamo chiamate a svolgere” .

“Ora sta a noi socie del Distretto Sud Ovest proseguire nel tuo tracciato-ha aggiunto Francadora Mannarino. Insieme dobbiamo far si che il rispetto reciproco dei ruoli e del prossimo prenda possesso del nostro operato, per creare unione associativa e interpersonale che potrà creare armonia”.

“ Siamo impreparate ad affrontare questo momento di profondo dolore e di infinita tristezza- ha concluso la past president Angela Giampaolo in rappresentanza della sezione di Siderno. Sei stata un pilastro per noi, ci hai sostenuto e incoraggiate a realizzare i valori associativi più profondi, riassunti nel tuo personale motto “Rispetto, Unione, Armonia“. Tu, artefice di un cambiamento culturale che vede nella donna quel ruolo centrale e propulsore della vita sociale, lavorativa, politica e istituzionale. Non ci hai lasciate: ci hai solo preceduto, andando a fondare una nuova Fidapa, Lassu”.