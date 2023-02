Festival di Sanremo: tutto sulla seconda serata. La prima classifica generale

di Simona Ansani

A rompere il ghiaccio nella seconda sera del Festival di Sanremo è Will, con la sua Stupido, un testo tutto in tema pop rap sanremese, un bel mix super giovanile.

Tornano dopo 10 anni i Moda’ con Lasciami, in pieno stile e sound del gruppo, una ballad che non parla d’amore come si potrebbe pensare, ma di depressione, periodo difficile che il cantante ha dovuto affrontare.

Elegante ed impeccabile scende per la prima volta la scalinata del 73° Festival di Sanremo, Francesca Fagnani, una “belva” con gli artigli sempre affilati, chi sarà la sua preda giornalistica questa sera?

Ospiti, per la prima volta insieme, sul palco dell’Ariston, Albano, Massimo Ranieri e Gianni Morandi, tre pilastri della musica italiana che hanno fatto la storia, fatto innamorare, ballare generazioni intere e che anche i millennial conoscono e cantano. Un medley che riporta agli anni 60, 70, 80 e 90, un pubblico in visibilio, che canta, balla, intona cori, quasi come allo stadio. E poi, un lunghissimo applauso, una standing ovation per la grande energia di Albano, Ranieri e Morandi.

Tornati insieme dopo ben 18 anni dall’ultima canzone, gli Articoli 31, un rap che resta in testa che ti fa canticchiare gia’ al secondo ritornello, un ripercorrere degli anni del cantante, i suoi esordi, i litigi, le incomprensioni e poi pronto ancora una volta per ripartire nel viaggio, “Un bel Viaggio”, chiamato vita.

Voce strepitosa, ma d’altronde non è una novità, quella di Giorgia, che ritorna al Festival dopo 22 anni. Emozionata, come darle torto. Carica, da un po’ che non saliva su un palco per fare musica. Attese tantissime, visto che la danno come preferita sul podio, e, con Parole dette male, la cantante racconta 《di un saper lasciare andare》 forse un passato doloroso.

Collegamento esterno in Piazza Colombo, per Renga e Nek , uno spettacolo nello spettacolo, la loro esibizione scalda la temperatura di Sanremo entusiasmando il pubblico presente. Promossi anche i Colapesce e Dimartino, Splash, è un grido alla libertà, sentirsi ingabbiati in un rapporto, d’amore, d’amicizia, riuscire poi a tagliare il cordone per godersi quel senso di autonomia mentale, appagante per raggiungere un equilibrio interno.

Ma con i Black Eyed Peas l’Ariston diventa una delle più belle discoteche della Liguria. Il medley della band statunitense con il suo hip hop irrompe in teatro nella seconda serata.

Monologo diverso per la Fagnani, che ha scelto di raccontare l’incontro con i ragazzi del carcere minorile. Storie di percorsi sbagliati che dovrebbero essere da monito verso chi è accecato dai soldi facili e dalla bella vita disonesta.

Fedez sulla Costa Smeralda invoca al termine del suo free style, l’articolo 21 assumendosi la piena responsabilità su quanto detto precisando che 《il testo non è stato visionato prima dallo staff della Rai》. Un testo che farà discutere e avrà probabilmente dei risvolti.

Sul podio per la prima classifica generale di Sanremo:

1 – Marco Mengoni

2 – Colapesce e Dimartino

3 – Madame