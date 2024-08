R. & P.

ROCCELA IONICA – Dopo molti anni torna a Roccella la Festa dell’Unità. Un evento molto atteso dalle donne e dagli uomini del Partito Democratico, che si svolgerà nel suggestivo Largo Colonne Rita Levi Montalcini sul lungomare cittadino e avrà come temi l’unità del centrosinistra in vista delle regionali del 2026 e le iniziative per la promozione della riforma del sistema di attribuzione della cittadinanza agli stranieri presenti in Italia.



Sabato 31 agosto infatti la serata sarà dedicata alla riflessione sui temi del Governo Regionale. I sindaci delle più grandi città calabresi, Franz Caruso (Cosenza), Giuseppe Falcomatà (Reggio Calabria), Nicola Fiorita (Catanzaro) e Flavio Stasi (Corigliano Rossano) saranno chiamati a discutere sul tema: “Per un centrosinistra unito e vincente: dai comuni un modello per le regionali 2026”. L’incontro sarà moderato e coordinato da Vittorio Zito, Sindaco di Roccella Jonica e le conclusioni saranno tratte dal sen. Nicola Irto, Segretario regionale del Partito

Democratico.

Domenica 1 settembre, sempre alle 21, discuteremo del tema “La Cittadinanza come Diritto Umano: lo ius soli per il futuro dell’Italia”. Lo faremo con Bernard Dika, uno dei più attivi ed apprezzati storyteller protagonista di numerose iniziative di stimolo culturale per i giovani di sinistra e Kader Diabete, attivista per i diritti civili definito dalla stampa il migrante che apre le menti per il suo impegno nella promozione della integrazione. I due relatori, moderati da Carmen Bagalà, porteranno la loro testimonianza e le loro considerazioni su un tema oggi al

centro dell’agenda politica e particolarmente importante in un periodo storico caratterizzato da grandi flussi migratori e da una crescente diversità culturale.

I pomeriggi della Festa saranno dedicati alla presentazione di due libri. Sabato 31 agosto alle 19 sarà presentato “Appunti sul lavoro” di Giuseppe Martelli, sindacalista e autore del libro, con il quale dialogherà Mimma Pacifici, a lungo responsabile sindacale ed esperta di tematiche del lavoro. Domenica 1 settembre alle ore 19.00 sarà la volta del libro “La pelle in cui abito” di Kader Diabete che sarà presentato dal Prof. Vito Pirruccio, Presidente della

Associazione I Care, che dialogherà con l’autore.

Nel Villaggio dell’Unità sarà presente una area culinaria curata con autentica e genuina passione dai militanti del Circolo di Roccella e nella quale si potranno gustare piatti della tradizione contribuendo così all’autofinanziamento per l’organizzazione dell’evento. Per i più piccoli invece sarà attivo il Kids Mini Village a cura di TEAM”MINNIEE TOPOLINO” di MERYRUSSO.