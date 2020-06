FESTA DELLA REPUBBLICA SIDERNO Il gruppo Marinai d’Italia:”Noi non invitati alla cerimonia organizzata dal Comune”

R. & P.

In occasione della ricorrenza del 74° anniversario della Repubblica, il Comune della nostra Città ha organizzato una cerimonia in Piazza Municipio.

Noi, Marinai d’Italia del Gruppo di Siderno, non abbiamo partecipato all’importante evento perché non siamo stati informati. Non è la prima volta che succede. Infatti, anche in altre occasioni, a qualcuno è sfuggito (forse) coinvolgerci.

E’ dal 2015 che assicuriamo la nostra presenza nelle manifestazioni ufficiali, sia nella nostra Città che nell’intero comprensorio della Locride.

Inoltre, in riferimento alla giornata di ieri, questo Gruppo non ha organizzato “l’alza bandiera”, così come riportato erroneamente da qualche organo di stampa.

Soltanto pochi Marinai, in abiti civili, senza il Vessillo del Gruppo e senza riprodurre l’Inno Nazionale così come previsto dalla normativa vigente, si sono limitati a disporre la bandiera perché l’asta vicino al Monumento era vuota.

Siderno, 3 giugno 2020

Il Presidente

Stefano Archinà