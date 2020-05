FESTA DELLA MAMMA Locri, apoteosi di emozioni

di Domenica Bumbaca

La giornata di ieri è stata una apoteosi di emozioni. Con la nostra lente d’ingrandimento abbiamo osservato e conosciuto tante storie di mamme, molte altre si sono riviste in alcune testimonianze, altre avrebbero voluto raccontarsi, altre si sono commosse, e c’è chi ha ritrovato qualche amica mamma che non vedeva da tempo. È stata per me anche la giornata della solidarietà con una idea che ha voluto continuare la festa della mamma, da quando con l’amico Fausto Certomà iniziammo a festeggiare questa giornata con la Corri mamma. Una festa proseguita al’insegna della donazione con l’associazione Gadco Locri per sensibilizzare la donazione del cordone ombelicale, grazie al lavoro della presidente Giulia Audino e del gruppo delle volontarie. È stata la giornata dell’arte grazie all’idea di Maria Adele che ha proseguito il “Festival della creatività” con l’estemporanea di pittura nazionale “Viva la mamma”. Donare è il verbo che più si addice a questa esperienza di Cuore di mamma. GRAZIE invece è la parola che voglio riservare a chi ha creduto in questa idea. Grazie a coloro che hanno realizzato l’idea della Cpo Locri e della Gadco che sostiene ogni anno un progetto sulle mamme per sensibilizzare sulla donazione del cordone ombelicale. GRAZIE alla Cartoleria Bruno Vita perché sostiene in maniera disinteressata qualsiasi iniziativa solidale e grazie a sua moglie per avere realizzato copri mascherine per ostetriche e ostetrici del reparto di Ginecologia e Ostetricia. GRAZIE a Maria Adele e Cosimo Longo, a Gaetano e Ilaria Origlia, all’ass. culturale Wave Art per aver ideato il festival della creatività d’Italia, unendo tanti bimbi per omaggiare le mamme con l’estemporanea di pittura Viva la mamma. GRAZIE a Maria Adele per aver dipinto le copri mascherine per il personale del reparto di Ginecologia e Ostetricia. GRAZIE a Teresa e Angela, che hanno donato le mascherine alle neo mamme in reparto e i termometri per la temperatura con una parte di fondi raccolta dalla raccolta fondi “Lontani ma vicini” per gli ospedali di Brescia e Locri. GRAZIE a tutto il personale del reparto, al dottor Macrì, all’ostetrico Bruno Palumbo, alle ostetriche, infermiere, puericultrici, pediatri, perché da lì, da quel posto, parte la magia della vita. GRAZIE a tutte le componenti della Gadco Locri, la presidente Giulia Audino, la vice Marina Leone, Emanuela Bova, Annamaria Mollica, Antonia Zappavoglia, Silvia Primerano, Lidia Ieraci, Alessia Saraceno. GRAZIE alle componenti della Commissione pari opportunità, l’assessore Anna Baldessarro, la consigliera Anna Garreffa che mi ha accompagnato in questa esperienza, Francesca Speziali, Ornella Attisano, Antonina Chiofalo, Gabriella Romeo, Daniela Anna Gatto. Gadco e Cpo, autofinanziandosi acquisteranno DPI riservati ai consultori familiari.

GRAZIE a tutte le mamme e i papà che regalano momenti unici ai loro figli.

Dopo la consegna delle mascherine dove il dottore Macrì, portando i saluti del direttore sanitario Bray, ha ringraziato tutti per l’attenzione e ringraziato il personale medico per tutto ciò che sta facendo egregiamente, in reparto festa per le mamme con canzoni cantata dalla bravissima Giulia Modaffari di Condofuri marina in un’atmosfera unica grazie anche all’allestimento realizzato dalle ostetriche.