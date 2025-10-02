R. & P.

ARDORE – Nonni e nipoti insieme, all’Istituto Comprensivo “E. Terrana” di Ardore, guidato dal dirigente Francesco Sacco, per la Festa dei nonni 2025. La scuola ha voluto così valorizzare la figura preziosa del “nonno”: nei diversi plessi sono stati organizzati momenti di riflessione dedicati ai nonni, veri pilastri della famiglia e della comunità.

Nelle aule della scuola primaria di Ardore Marina i nonni, con amore ed entusiasmo, si sono messi in gioco insieme ai piccoli alunni che, dopo un periodo di preparazione, hanno regalato loro canti, poesie, giochi e storie, per un dialogo di grande valore educativo tra generazioni diverse.

Il pensiero è andato anche ai nonni che non ci sono più, ricordati con un palloncino che è stato fatto volare in alto per loro.

«I nonni sono una ricchezza, rappresentano il cuore e la saggezza delle famiglie, tengono unite le generazioni, portando con sé un bagaglio di esperienze che arricchiscono la vita di tutti. Vedere i nonni intenti a svolgere attività laboratoriali di diverso genere, insieme ad alunni e docenti, è stato emozionante e pienamente rispondente a quanto la scuola, come agenzia educativa, dovrebbe offrire agli alunni. Ci tenevamo molto a celebrare doverosamente questa giornata, per dire grazie ai nonni per il ruolo fondamentale che svolgono all’interno delle famiglie e della società» dichiarano dirigente e docenti, esprimendo soddisfazione per l’ottima riuscita dell’evento.