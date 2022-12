R. & P.

Appresa la notizia, ho attivato tutti i canali di comunicazione politica ed istituzionale per scongiurare un danno grave al diritto alla mobilità.

Insieme al Presidente Roberto Occhiuto, che ringrazio per l’immediata attenzione rivolta al caso e più in generale alle criticità di Bianco e dell’intera Locride, ci siamo subito messi a lavoro per risolvere la problematica e confidiamo di dare risposte certe e rassicuranti già nei prossimi giorni.



Lì, 14 dicembre 2022

Giacomo Pietro CRINO’