FASE 2 Attenzione al rientro dei conterranei dal Nord. Non è un “liberi tutti” e serve senso di responsabilità

di Gianluca Albanese

SIDERNO – La “Fase 2” dell’emergenza corona virus è iniziata da meno di 72 ore e, dopo l’euforia delle prime ore di relativa libertà dopo le severe misure di contenimento adottate dal Governo (che comunque hanno permesso di limitare al massimo i contagi nella nostra regione, e in particolare nel nostro comprensorio) preoccupa l’ondata di rientro dei nostri conterranei che erano stati trattenuti nell’Italia centrosettentrionale nei due mesi precedenti.

Basta dare un’occhiata all’albo pretorio dei nostri comuni per vedere l’altissimo numero di ordinanze di messa in quarantena che i sindaci (o le commissioni straordinarie) sono stati costretti a emettere dopo aver ricevuto notizia degli arrivi di propri conterranei dal centro-nord. 16 quelle emesse dal sindaco di Locri nella sola giornata di oggi e 4 dalla Commissione Straordinaria al vertice del Comune di Siderno.

Addirittura, nei profili Facebook di alcuni primi cittadini si legge che già ci sarebbero alcuni casi di positività al primo tampone di un paio di soggetti che sono rientrati in Calabria nelle ore precedenti.

Lente Locale, fedele alla propria linea editoriale mostrata sin dall’inizio dell’emergenza corona virus riporterà solo i dati ufficiali diramati in forma aggregata dalla Regione Calabria e soprattutto dal Grande Ospedale Metropolitano, al fine di non creare inutili allarmismi e consapevoli che la positività di una persona al Covid-19 viene rilevata solo dopo il secondo tampone.

Questa testata, però, si unisce agli appelli lanciati da sindaci, amministratori e persone di buon senso che in queste ore ricordano a tutti che lunedì 4 maggio non è partito un “liberi tutti” come se il rischio di contagio fosse stato cancellato con un colpo di spugna. Anzi, molte persone, complici le giornate di primavera avanzata che stiamo vivendo, sembrano aver interpretato in maniera fin troppo estensiva le aperture della “fase 2” che prevedono la libertà di svolgere attività fisica individuale o accompagnando un minore o un diversamente abile ma che, oltre agli impegni di lavoro e agli spostamenti per necessità, non prevede affatto gli assembramenti su lungomare e sulle principali piazze e vie cittadine.

Qualcuno, come il sindaco di Roccella Vittorio Zito, si è visto costretto a limitare subito gli orari di fruizione del lungomare e di accesso alla spiaggia, e non è escluso che altri primi cittadini prendano decisioni analoghe.

No, cari amici. L’emergenza non è finita.

Anzi, ora comincia la fase più delicata, in cui bisognerà continuare a indossare i dispositivi di protezione individuale, mantenere il distanziamento sociale, lavare spesso le mani e tenere sempre comportamenti responsabili, anche e soprattutto quando ci si concede il piacere di un caffè al bar con le nuove modalità.

Ricordiamolo sempre e a tutti.