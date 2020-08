FANTASTIC FIVE SIDERNO Perfezionata l’iscrizione al campionato di serie C1

R. & P.

A fine luglio 2020 si chiudevano i termini (seppure sono stati poi prorogati) per le iscrizioni al campionato di Serie C1. La FANTASTIC FIVE SIDERNO è lieta di comunicare che ha formalmente ufficializzato la propria partecipazione al massimo campionato regionale per la stagione 2020/21.

Pertanto il primo fondamentale passo è stato fatto.

Dopo un anno “difficile” ma ricco di soddisfazioni, Società, Staff tecnico, Sponsor e Tifosi si preparano ad una nuova ed entusiasmante sfida.Gli impegni che aspettano tutti saranno certamente più gravosi. L’emergenza pandemica, che sembra non finire mai, pone ostacoli e crea legittime incertezze in tutti. Ma in questo non facile clima i sidernesi si stanno organizzando al meglio.

Nuovi appassionati si stanno avvicinando alla “famiglia” rosa-nero, nuovi giovani si stanno interessando al semi-sconosciuto mondo del Futsal.Sul mercato ci si sta muovendo per confermare i ragazzi che hanno, con sacrificio e sudore, meritato la promozione, ma nello stesso tempo si stanno cercando rinforzi per la nuova e più impegnativa categoria.

La FANTASTIC FIVE non si è mai fermata e, Covid19 permettendo e sperando in un impegno propositivo e concreto delle varie Istituzioni di tutti i livelli, è pronta più che mai a portare la propria passione in tutta la Calabria.