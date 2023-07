di Simona Ansani

MESSINA – Un vero delirio allo stadio San Filippo ha accolto Tiziano Ferro per il suo Tzn 2023. Un concerto che il pubblico ha pazientemente aspettato dal 2019 quando prima dello stop forzato della pandemia i fans hanno acquistato i biglietti per il concerto che doveva essere tenuto nel 2020.

Un amore assoluto quello fra i fans e Tiziano che lo stesso ha voluto ringraziare commosso per aver conservato il biglietto gelosamente nel cassetto. Un attesa ripagata da mille emozioni reciproche che solo Tiziano Ferro può trasmettere sul palco, con la sua musica, la sua energia, le melodie, la grinta, la passione. La passione che da anni lo riconosce come uno dei migliori cantanti del panorama italiano, ma anche estero.

Più di due ore cantando le più belle canzoni della storia musicale di Ferro, da Rosso Relativo, arrangiata in veste disco music, e poi Xdono, Balla per me. E ancora il bellissimo ricordo alla grande Raffaella Carra’ con Raffaella è mia, e le romantiche Il regalo più grande, L’amore è una cosa semplice, Ed ero contentissimo, La fine.

Ma Tiziano non è solo musica, Tiziano è cuore, è amore, come l’amore per i due figli nella dolcissima canzone La prima festa del papà, che ha fatto commuovere con le immagini private della sua famiglia, dei suoi bambini e dei suoi adorati cani.

Sul palco come ospite a duettare con il cantante la giovane Angelina Mango, che si è esibita con la sua hit estiva Ci pensiamo domani.

《Sono passati sei anni da quando ci siamo salutati l’ultima volta qui, a Messina, in questa bellissima terra che amo, la Sicilia, in questo stadio – ha commentato Tiziano – e oggi siamo qui nuovamente più carichi di prima e vi prometto che non faremo più trascorrere così tanto tempo》.