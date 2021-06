FALCOMATÀ A SIDERNO “Bandiera Blu orgoglio dell’intera Città Metropolitana”

R. & P.

“La bandiera blu a Siderno è un orgoglio per l’intera Città Metropolitana. È nostro dovere valorizzare gli aspetti positivi ed i traguardi che riguardano il nostro territorio, dando merito a quanto di buono si riesce a fare, pur nelle difficoltà, e dando valore al concetto di identità metropolitana, che non è solo la sommatoria di 97 comuni, ma una comunità che si muove in maniera strutturata, affrontando i problemi e valorizzando le sue eccellenze”.

È quanto afferma il sindaco metropolitano Giuseppe Falcomatà partecipando alla cerimonia di conferimento della bandiera blu, prestigioso riconoscimento internazionale per la qualità delle acque di balneazione, al Comune di Siderno.

“Siamo felici di essere qui – ha aggiunto il sindaco Falcomatà – non solo per un dovere istituzionale, ma per testimoniare la vicinanza della Città Metropolitana alla comunità di Siderno.

In un territorio che per certi aspetti è considerato maglia nera, dove spesso si è tentati di innalzare bandiera bianca, siamo felici che a trionfare oggi sia il colore blu del riconoscimento ricevuto, simbolo della crescita del nostro territorio che acquisisce una ulteriore attrattività in termini turistici, non solo per Siderno, ma per tutta l’area costiera metropolitana”.