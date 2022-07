“Facciamo Cheese Gerace!”, il 30 e 31 luglio la prima edizione

R & P

Il 30 e 31 luglio si terrà la I edizione di “Facciamo Cheese Gerace!” dove al centro della manifestazione c’è la scoperta delle eccellenze enogastronomiche di Gerace e dintorni.

L’Amministrazione Comunale di Gerace, guidata dal Sindaco Giuseppe Pezzimenti, dopo il grande successo del Festival Internazionale d’Arte di Strada “Il Borgo Incantato: L’arte di strada nei vicoli”, ha organizzato insieme all’Unione Regionale dei Cuochi Calabria, all’Organizzazione Nazionale Assaggiatori di Formaggi e con “Siamo tutti Ruggero – Gerace Città Normanna”, una due giorni che si propone di sostenere i prodotti tipici del territorio in ogni loro sfaccettatura, affidate ad alcuni dei migliori rappresentanti del settore enogastronomico locale.

L’Amministrazione Comunale di Gerace invita a non perdere l’occasione di gustare il buon cibo locale nella splendida cornice della Città.

Le specialità enogastronomiche si potranno assaporare e condividere lungo un percorso di degustazione che vede il coordinamento tecnico dello Chef Carmine Cataldo del ristorante Il Lupo Cattivo.

Ecco il programma di Sabato 30 Luglio:

18:30 | Palazzo Sant’Anna

Eccellenze in mostra: degustazione guidata delle eccellenze enogastronomiche di Gerace e dintorni.

Con il Maestro ONAF Claudio Spallaccia

18:30 – 22:00 – Vari Luoghi

Caciocavallo al cubo | Palazzo Candida

Caciocavallo alla piastra, in purezza e bocconcino fritto con panatura super-croccante, calice di vino. € 12,00

Di Stocco! | La Terrazza

Tris degustazione dello stocco di Mammola e calice di vino. € 10,00

3 X 3 X TE | Le Carni di Davide Rodinò in collaborazione con Barone G.R. Macrì

Tre salumi, tre formaggi Barone Macrì per tre panini speciali, (come te!). € 8,00

Il Medioevo e la birra | Casa Ferrari in collaborazione con Zythos e Officina PAB

Degustazione di birre e tipicità di Gerace. € 8,00

Aperitivo con Mimmo | Fattoria De Lillas al Borgo

Storie di prodotti: salumi e formaggi, bruschette ‘nduja e ortaggi, sottoli, zeppoline e calice di vino. € 10,00

Sinfonie di Gelsomino | Bistrot des Artistes in collaborazione con Kitza

Fettuccine con crema di zucchine, pancetta e olio EVO al gelsomino. € 10,00

Sogno d’estate: crema di latte con caramello al gelsomino. € 4,00

Gelsomisù. € 5,00

Gerace Fresh Experience | Bar Cattedrale

Degustazione di granite al bergamotto, ricotta e mandorle e more di gelso con pasticcini artigianali. € 5,00

Ecco il programma di Domenica 31 Luglio:

18:30 | Piazza delle Tre Chiese

Eccellenze in mostra: esposizione e degustazione gratuita delle eccellenze enogastronomiche di Gerace e dintorni. Con il Maestro ONAF Claudio Spallaccia

18:30 – 22:00 – Vari Luoghi

Caciocavallo al cubo | Palazzo Candida

Caciocavallo alla piastra, in purezza e bocconcino fritto con panatura super-croccante, calice di vino. € 12,00

Di Stocco! | La Terrazza

Tris degustazione dello stocco di Mammola e calice di vino. € 10,00

3 X 3 X TE | Le Carni di Davide Rodinò in collaborazione con Barone G.R. Macrì

Tre salumi, tre formaggi Barone Macrì per tre panini speciali, (come te!). € 8,00

Il Medioevo e la birra | Casa Ferrari in collaborazione con Zythos e Officina

Degustazione di birre e tipicità di Gerace. € 8,00

Aperitivo con Mimmo | Fattoria De Lillas al Borgo

Storie di prodotti: salumi e formaggi, bruschette ‘nduja e ortaggi, sottoli, zeppoline e calice di vino. € 10,00

Sinfonie di Gelsomino | Bistrot des Artistes in collaborazione con Kitza

Fettuccine con crema di zucchine, pancetta e olio EVO al gelsomino. € 10,00

Sogno d’estate: crema di latte con caramello al gelsomino. € 4,00

Gelsomisù. € 5,00

Gerace Fresh Experience | Bar Cattedrale

Degustazione di granite al bergamotto, ricotta e mandorle e more di gelso con pasticcini artigianali. € 5,00

20:30 | Piazza delle Tre Chiese

Showcooking con Dorotea Mercuri e i nostri illustri Chef Gianluca Tomasi e Carmine Cataldo

21:00 | Little Tasting Experience

Fattoria De Lillas

Il Lupo Cattivo

La Terrazza

INFO E PRENOTAZIONI 392 6026587

#gerace #iborghipiubelliditalia #cheeseexperience

Gerace 28.07.2022 Ufficio Stampa