EUROPEAN RADIOAMATEURS ASSOCIATION Al via la campagna di tesseramento

R. & P.

Al via, a livello calabrese, così come a livello nazionale, la campagna tesseramenti dell’E.R.A. – European Radioamateurs Association, presieduta da Marcello Vella. L’ERA è ampiamente riconosciuta quale associazione molto seria e ottimamente gestita da un presidente e fondatore, intellettuale di spessore, appunto Vella, che si avvale, per ogni comparto, di collaboratori di alto livello professionale. L’associazione, infatti, vanta diversi strategici settori: da quello dei radioamatori alla protezione civile, dal volontariato all’ambiente. E proprio perché riconosciuta dal Ministero specifico, l’ERA ha un efficiente nucleo di Guardie EcoZoofile, il cui Coordinatore Nazionale è il presidente Vella e il vicario Tommaso Minneci, attulamente in pensione, ma con trascorsi di gran livello nell’Arma dei Carabinieri. Un gruppo di professionisti di grande valore, dunque, che, in Calabria, a Corigliano – Rossano, dispongono di un eccellente patrimonio umano, che sta crescendo anche nelle altre provincie. Fra queste la Città Metropolitana di Reggio Calabria, dove è nato un nucleo di giovani elementi, attualmente in crescita. Tutti gli interessati ad aderire all’ERA, per vivere esperienze importanti, in un ambiente prestigioso e privilegiato, possono consultare il sito ufficiale:http://www.era.eu/ oppure inviare una mail a uno dei seguenti indirizzi:vicenazionaleguardie@era-settoreambiente.itprovreggiocguardie@era-settoreambiente.it