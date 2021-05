EUROPE DIRECT Al via la nuova rete dei comunicatori

R. & P.

Abbiamo il piacere come EDIC CalabriaEuropa di Gioiosa Jonica di annunciare che si è tenuta la prima riunione nazionale delle reti Europe Direct della Commissione Europea in Italia 2021/25. Il network vede ancora una volta partecipe, con ben 16 anni di esperienza, l’EDIC locrideo, ospitato presso la sede dell’Associazione Eurokom a palazzo Ameduri di Gioiosa Ionica. Inizia, così ufficialmente un nuovo quinquennio di lavoro con una rete composta da 45 centri attivi in tutta Italia e ben 11 new entry in diverse regioni della penisola.

“Non sarà facile parlare di Europa – specifica il direttore del centro Alessandra Tuzza- in piena atmosfera da pandemia e con l’economia del territorio, soprattutto nella nostra regione, ridotta a lumicino, ma tanti sono i segnali di ripresa e le opportunità che dall’Europa provengono e che, come EDIC avremo modo di approfondire e comunicare alla cittadinanza”. Le attività dello Sportello CalabriaEuropa sono già iniziate dai primi del mese, innanzitutto con l’appuntamento lo scorso 4 maggio con il Caffè con l’Ambasciatore di Germania a Roma, Victor Embling, cui come centro Edic abbiamo preso parte condividendolo anche con i cittadini della nostra Regione. “Un evento – sottolinea Tuzza- che ha posto l’accento sulla ripresa dei trasporti e delle comunicazioni dalla Calabria per il resto d’Europa, nello specifico la Germania, grazie ad un rilancio dei nostri aeroporti, a partire da quello di Crotone, oggi proponibile e possibile anche grazie ai fondi del Recovery Fund”.

Quindi, il prossimo 9 Maggio, la festa dell’Europa, che inizierà da Gerace, dove, grazie alla collaborazione del Comune, sarà illuminata d’azzurro la facciata del Convento di San Francesco, con la proiezione della bandiera europea e la scritta 9 Maggio costruiamo insieme la nuova Europa. Un evento artistico, che, nel rispetto delle distanze imposte dal Covid19, consentirà comunque di condividere con la cittadinanza l’emozione di un giorno unico, che ricorda la formazione dell’Europa Unita e rilancia il dialogo con i cittadini che prenderà il via in tutta Europa.

Il giorno dopo si festeggerà l’Europa con i giovani delle scuole di Asoc2021. Questa volta on line su zoom dalle 10.00 i team di Asoc si confronteranno moderati dall’EDIC CalabraEuropa. Il messaggio clou della giornata sarà collegato al lancio della Conferenza sul Futuro dell’Europa, cui le scuole impegnate nel monitoraggio civico con il percorso A scuola di open coesione, grazie al loro impegno, potranno dare un forte impulso. Il liet Motiv sarà: “Nove Maggio costruiamo insieme il futuro dell’Europa”. Si intende, così dare l’opportunità ai giovani di misurarsi, a partire dalla data fondamentale per la nascita dell’UE, con l’azione di ricostruzione e di ripresa, necessaria dopo la terribile pandemia da Covid19, a far ripartire il futuro dei nostri territori.

Hanno confermato la propria adesione Ilaria Di Leva del team Asoc Nazionale, Ivonne Spadafora responsabile comunicazione POR 2014/2020, della Regione Calabria, Claudia De Sfefanis della Rappresentanza in Italia della Commissione Europea, Maria Teresa Iuliano dell’Ufficio Istat della Calabria. Presenteranno i propri lavori durante l’evento i Team di Asoc: Gli SCARICATI del “Ciliberto” di Crotone; BUS4MEDMA dell’Istituto Superiore “R. Piria”di Rosarno, gli H20 dell’Istituto Superiore “ITG EITI Vibo Valentia”, ECO-MIND, del Liceo Scientifico “Zaleuco” di Locri, THE BUILDERS del Liceo Scientifico “G. Berto” e QUELLI DEL 2020 del Liceo Statale “V. Capialbi” di Vibo Valentia.

Per concludere la settimana dedicata all’Europe Day, l’evento, coordinato dalla giornalista Raffaella Rinaldis, incentrato proprio sulla presentazione della piattaforma Europa digitale per il dialogo con i cittadini, che si svolgerà online e su FB con la partecipazione della rete CalabriaCondivisa, dello Sportello EEN di Unioncamere Calabria e del CIME con il professore Pier Virgilio Dastoli.

