ESERCITO e SOLIDARIETA’ presso la Sezione Avis di Locri (Immagini)

di Enzo Lacopo

LOCRI – Una iniziativa ricca di solidarietà e vicinanza è stata espressa, verso tutto il comprensorio della Locride nella particolarità di quest’anno 2020.

L’evento reso possibile grazie all’intesa tra AVIS Sezione Locri ed Esercito, con lo scopo di avvicinare la cittadinanza all’Esercito e all’Avis. La raccolta di sangue si è svolta presso l’AVIS Comunale di Locri, presieduta dalla prof.ssa Marina Leone.

A donare, i militari dell’Esercito Italiano, impegnati nell’ “Operazione Strade Sicure“, in Calabria. I militari appartengono al 5° Reggimento Fanteria “Aosta, di stanza a Messina, comandato dal Colonnello Gianvito Tinelli.

Donazione conclusiva di fine anno, in linea con le precedenti iniziative che hanno registrato un connubio positivo tra AVIS e EI. Tutta la Sezione AVIS ha ringraziato i militari, impegnati per l’Operazione Strade Sicure, che hanno donato con grande entusiasmo e partecipazione, mettendo in evidenza il connubio esistente tra il servizio prestato e il concetto di solidarietà.