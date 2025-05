di Gianluca Albanese – Immagini e Video ESCLUSIVI di Enzo Lacopo © 2025

LOCRI – Il borgo antico di Condojanni e Sant’Ilario dello Jonio hanno fatto da cornice all’escursione organizzata dall’associazione “Altri Orizzonti” per domenica scorsa, 4 maggio, partecipata da un centinaio di persone che, guidate dal sempre attivo Marcello Pezzano, hanno espresso la loro unanime soddisfazione al termine della giornata.

Fedele alla sua linea di condotta, il sodalizio presieduto da Natalia Spanò ha saputo coniugare sport, benessere e cultura, approfondendo gli aspetti storici dei luoghi visitati, e aprendosi alla collaborazione di altre realtà escursionistiche del territorio.

E l’accoglienza, predisposta col sostegno della locale amministrazione comunale e della consulta giovanile, è stata di prim’ordine, con una colazione a base di eccellenti prodotti a chilometro zero, che ha preceduto la visita di alcuni interessanti luoghi. Dalle abitazioni con foto d’epoca e antichi telai, alla chiesa e al castello di Condojanni, fino alle vie degli artigiani di un tempo. Una sorta di prologo, visto che poi l’escursione in collina si è snodata lungo i saliscendi di un percorso che ha collegato Condojanni al centro di Sant’Ilario dello Jonio, da dove gli escursionisti hanno raggiunto l’azienda agricola di Anthony Reale, per un sostanzioso e gradito pranzo con la vista della vigna in primo piano e il mare sullo sfondo.

Una domenica da ricordare e un successo organizzativo apprezzato da tutti, che prosegue nel solco dell’attività tesa ad avvicinare le persone alla natura e alle scarpinate negli angoli più belli della nostra terra.

