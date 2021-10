ERASMUS L.O.C.R.I.D.E. Al via alle nuove selezioni

R. & P.

Una nuova esperienza formativa, un’opportunità per creare i professionisti dell’accoglienza del domani.

È con queste parole che presidente e vice presidente del consorzio Jonica Holidays, Maurizio Baggetta e Maurizio Reale hanno aperto alla possibilità di far apprendere ai neodiplomati, beneficiari del bando Erasmus+ che il turismo può e deve essere un mestiere anche qui.

Il progetto L.O.C.R.I.D.E. (Learning Outcomes to aChieve touRIsm DEvelopment) nato dal costante impegno tra il capofila Jonica Holidays e l’Istituto Professionale di Stato per i Servizi Alberghieri “Dea Persefone”, Istituto Professionale di Stato – Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera – di Soverato (CZ), Istituto Professionale di Stato “Luigi Einaudi”, Lamezia Terme, Comune di Locri, Comune di Roccella Ionica, Comune di Caulonia, GAL – Gruppo di Azione Locale della Locride, Associazione Provinciale Cuochi Reggini, porta orgogliosamente il consorzio a far partire una nuova esperienza formativa all’estero di grande spessore, con la conferma della partenza di un primo gruppo di ragazzi neodiplomati verso destinazioni turisticamente sviluppate come Malta e Marsiglia.

Ben 60 giorni di stage presso strutture ricettive di alto livello che segnerà profondamente il percorso di crescita personale e professionale dei giovani beneficiari in un contesto che sicuramente ispirerà idee e nuovi percorsi da intraprendere per favorire l’accoglienza internazionale anche nella Locride.

Il responsabile di progetto nonché responsabile marketing del consorzio Antonio Silipo, ha fortemente voluto che questa opportunità fosse finalmente aperta a tutti, distribuendo il più possibile il bando di partecipazione attraverso tutti i mezzi a disposizione e provvedendo alla selezione di partecipanti fortemente motivati e realmente appassionati a questo lavoro, riscontrando che: “c’è molta curiosità da parte dei ragazzi verso il mondo dell’ospitalità, ma troppo spesso non vengono informati adeguatamente sulla reale necessità di personale specializzato e sui molteplici sbocchi lavorativi che solo questo settore può offrire”.

Ma l’esperienza è solo all’inizio, infatti, una nuova opportunità è ai nastri di partenza, è già attiva da qualche giorno una nuova selezione di candidati per l’imminente partenza di novembre.

Tutti gli interessati possono presentare la propria adesione attraverso il link https://www.jonicaholidayd.it/erasmus o chiedere maggiori informazioni attraverso l’invio di una email all’indirizzo marketing@jonicaholidays.it.