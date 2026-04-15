Dopo il successo del MASAF, il 18 e 19 aprile torna il salto ostacoli con la tappa Progetto Sport e l’evento serale Horsin’ Around

di Redazione

CATANZARO – Le attività al Centro Ippico “Valle dei Mulini” – Scuderia Cricelli non si fermano mai. Dopo l’evento Masaf di marzo, la città di Catanzaro è già pronta ad ospitare un altro grande appuntamento con l’equitazione. Sabato 18 e domenica 19 aprile 2026, le porte del “Valle dei Mulini” si apriranno per accogliere un Concorso Regionale di Salto Ostacoli, tappa ufficiale del prestigioso Progetto Sport. L’evento promette due giornate di altissimo valore agonistico e sociale, trasformando l’impianto in un palcoscenico dove il talento dei cavalieri incontra la maestosità del cavallo.

Il programma tecnico è studiato per abbracciare l’intera filiera del comparto ippico. Grande attenzione sarà riservata alle categorie addestrative dedicate ai giovani cavalli, fondamentali per la crescita dei futuri campioni, e alle categorie basse, dove i piccoli cavalieri muoveranno i primi passi nel mondo dell’agonismo con la grinta e la purezza che contraddistinguono le nuove leve. Il culmine tecnico sarà raggiunto con le categorie alte, riservate ai cavalieri esperti, pronti a sfidarsi su percorsi tecnici e spettacolari che metteranno a dura prova precisione e affiatamento.

Pensato non solo per gli addetti ai lavori, ma anche per famiglie, curiosi e appassionati, l’evento offre un’accoglienza completa in un luogo immerso nel verde dove poter trascorrere una giornata all’aria aperta, lontani dal caos cittadino. Durante l’intero weekend sarà possibile godere del pranzo a bordo campo, per non perdere neanche un salto, con il bar del centro attivo per garantire ristoro e convivialità in un’atmosfera rilassata e professionale.

Il legame indissolubile tra sport e intrattenimento di qualità troverà la sua massima espressione nella serata di sabato 18 aprile. A partire dalle ore 19 e fino a notte fonda, tornerà l’attesissimo appuntamento con “Horsin’ Around”. Il post-gara si trasformerà in un viaggio sensoriale tra sorsi e sapori immersi nel verde, arricchito dai dj set di Cesare Aiello e del duo Pazz Music Bureau (Sharon Samà e Matteo Caglioti). La cornice artistica, curata da Mulinilab, vedrà protagoniste le installazioni di Mike (Michele Crispino) e Mista Mark (Matteo Marcucci), rendendo l’esperienza alla Valle dei Mulini un unicum nel panorama degli eventi regionali.

L’ingresso alla manifestazione è libero per entrambe le giornate.