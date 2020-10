Ennesimo sbarco nella Locride

di Simona Ansani

CAMINI: Continuano senza sosta gli sbarchi nella Locride, infatti è in corso proorio in questo momento l’operazione di soccorso in mare e sulla spiaggia da parte della Guardia Costiera di Monasterace, e delle forze dell’ordine, che operano sul territorio. Sarebbero circa una cinquantina i migranti che a bordo di una barca a vela, per l’ennesima volta hanno scelto come terra di approdo la costa jonica. La situazione però rischia di andare al collasso nei vari centri di prima accoglienza, ormai quasi saturi, per non parlare del rischio epidemiologico della diffusione del Covid-19.

Seguiranno aggiornamenti