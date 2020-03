EMERGENZA SANGUE L’appello dell’associazione talassemici: “La donazione non comporta rischi di contagio”

R. & P.

Dato il delicato momento che stiamo vivendo a causa del corona virus molti donatori di sangue della locride e di tutta la Calabria nn si recano a fare le normali e programmate donazioni di sangue, questo causa molti disaggi a tutta la popolazione, in primis a tutti noi pazienti talassemici che per vivere abbiamo bisogno di fare regolari trasfusioni di sangue , e anche x tutti gli altri interventi chirurgici programmati . Ricordiamo che fare la donazione nn comporta nessun rischio di contagio , vi preghiamo di continuare a donare per poterci garantire un po’ di tranquillità in questo momento così difficile, In tutti i centri trasfusionali e i punti di raccolta della zona vi sapranno consigliare al meglio , grazie di cuore ! La presidente Sergi Giuseppa insieme a tutto il consiglio direttivo!