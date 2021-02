EMERGENZA RIFIUTI Ne hanno discusso in riunione i sindaci della Città Metropolitana

R. & P.

Si è tenuto stamani a Palazzo Alvaro un incontro tra il Sindaco Falcomatà, i Presidenti delle Assemblee dei Sindaci delle varie aree della Città Metropolitana, e i consiglieri metropolitani sulla annosa situazione in cui versa la questione rifiuti.

Da settimane ormai, com’è noto, siamo nuovamente in piena emergenza rifiuti e tale situazione crea non pochi disagi nelle nostre comunità.

Dalla discussione è emerso che per il conferimento degli scarti di lavorazione degli impianti di Gioia Tauro e Siderno, la Regione Calabria ha ripristinato i quantitativi da conferire in discarica regionale pari a 90 tonnellate al giorno.

In merito all’impianto di Sambatello, fino al 28 febbraio p.v ci sarà la possibilità di conferire i rifiuti in Puglia. Rimane la responsabilità dei Comuni a procedere, in maniera solerte, al pagamento di quanto dovuto all’ATO.

A tal proposito, è stata avanzata la proposta di una premialità per i Comuni in regola con i pagamenti e una precedenza nei conferimenti, oltre che la necessità organizzativa di istituire degli uffici periferici (uno sul versante Jonico ed uno sul versante Tirreno) per avere un quadro territoriale più puntuale sui fabbisogni.

In ogni caso vi è l’impegno della Città Metropolitana a presentare ai Sindaci, entro giugno 2021, un piano d’ambito per superare la fase emergenziale. I Sindaci, consapevoli dei disagi arrecati ai cittadini dalle mancate raccolte, assicurano il massimo impegno per alleviare, per quanto possibile, tale incresciosa condizione.

Invitiamo i cittadini a spingere al massimo sulla raccolta differenziata dei rifiuti.

A breve sarà convocata una Conferenza Metropolitana con tutti i Sindaci per discutere della problematica.

Caterina Belcastro – Presidente dell’Assemblea dei Sindaci della Locride

Francesco Cosentino – Presidente dell’Assemblea dei Sindaci della Piana

Pierpaolo Zavettieri – Presidente dell’Assemblea dei Sindaci dell’area Grecanica

Alessandro Repaci – Presidente dell’Assemblea dei Sindaci dell’area dello Stretto